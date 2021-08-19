19.08.2021, 10:26
Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой
Foto: LUCAS JACKSON, REUTERS
В этом году вышел долгожданный “сольник” “Черная вдова”, с которого началась четвертая стадия киновселенной Marvel. И пусть фильмом остались довольны не все поклонники Скарлетт Йоханссон (да и она сама), событие в жизни важное. Но прошло всего пара месяцев — и актрису уже поздравляют с куда более важным событием!
Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка: мальчика назвали Космо, о его появлении на свет сообщил отец — комик и сценарист шоу Saturday Night Live Колин Жост, также попросивший прессу и поклонников уважать личную жизнь его семьи, несмотря на крупный инфоповод. 36-летняя актриса уже воспитывает шестилетнюю дочь Роуз, которая родилась в браке с журналистом Роменом Дориаком. Об этом пишет Super.