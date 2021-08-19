19.08.2021, 11:28
ФОТО | “Завтрак чемпионов”: Илья Прусикин хвастает голой возлюбленной(8)
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Главные голоса Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская долго сопротивлялись, отрицали, но потом подтвердили: их отношения завязались вскоре после развода лидера музыкальной группы с Ирой Смелой. Так гласит официальная версия, которую Софья озвучила в интервью Ксении Собчак, — напоминает Woman. И пусть сама Ирина утверждает, что все было несколько иначе, нас сегодня интересует не это.
Теперь, когда любовно-творческому тандему не нужно скрываться и держать друг друг за руки на светских мероприятиях тайком, Илья и Софья открыто демонстрируют идиллию и страсть, которой, очевидно, много в этих отношениях.
В своем Инстаграме Илья Прусикин поделился фотографией Софьи Таюрской в одних лишь стрингах — какой-либо другой одежды на девушке не было, поскольку ее поза позволяла разглядеть обнаженную грудь. Но большее внимание пользователей Сети привлекли ягодицы знаменитости — они выглядят очень аппетитными, накаченными и лишенными даже намеков на какой-либо изъян. К снимку Илья прикрепил гифку “Завтрак чемпионов” — усомниться в этом после увиденного действительно сложно.