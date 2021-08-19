ФОТО | “Завтрак чемпионов”: Илья Прусикин хвастает голой возлюбленной

Теперь, когда любовно-творческому тандему не нужно скрываться и держать друг друг за руки на светских мероприятиях тайком, Илья и Софья открыто демонстрируют идиллию и страсть, которой, очевидно, много в этих отношениях.

В своем Инстаграме Илья Прусикин поделился фотографией Софьи Таюрской в одних лишь стрингах — какой-либо другой одежды на девушке не было, поскольку ее поза позволяла разглядеть обнаженную грудь. Но большее внимание пользователей Сети привлекли ягодицы знаменитости — они выглядят очень аппетитными, накаченными и лишенными даже намеков на какой-либо изъян. К снимку Илья прикрепил гифку “Завтрак чемпионов” — усомниться в этом после увиденного действительно сложно.