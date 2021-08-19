ВИДЕО: Нарвская группа OTSI сняла треш контент в Таллинне

Реп движение во всем мире занимает сейчас лидирующие позиции. В Эстонии этот процесс пока только набирает обороты. С каждым годом публика узнаёт все больше и больше новых хип-хоп исполнителей. Следовательно, увеличивается конкуренция, у музыкантов появляется мотивация и улучшается качество их произведений. В то время пока большинство реперов ровняется на русских исполнителей и пытается их пародировать, нарвская реп группа OTSI пробует новый формат для местной публики.

Музыкальный треш клип в стиле рейв (название трека также “RAVE”) был создан в коллаборации с лондонским YouTube блогером BZM (главная роль). В клипе принимали участие опытные люди как в режиссуре так и в пост продакшене. Помимо ярких красок, красивой анимации и умелой операторской работы, клип наделён идеей и посылом к публике.

“К 21-му году музыка стала лучшим другом, психологом и лекарством каждого молодого человека в Эстонии. Она с нами везде: в наушниках, в машине, в компании с друзьями. К сожалению, мы стали менее избирательны к музыке, и начали хавать все, что предоставляет нам знаменитое лицо", — комментирует клип солист OTSI.