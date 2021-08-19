Не только сладкое: названы продукты, вызывающие пищевую зависимость

“Есть продукты, к которым людей тянет постоянно, у этого явления есть не только психологические, но и биохимические причины”, — объяснила спортивный нутрициолог Дарья Савельева. По ее словам, практически у каждого человека может развиться зависимость от сахара, поэтому потребление сладкого следует жестко контролировать.

“От этой зависимости можно долго избавляться, потому что мозг любит простую энергию, легкую, доступную, как из сахара. Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром”, — говорит специалист.

“В определенной мере это относится и к молочным продуктам. Мое мнение, что молочные продукты хороши только в терапевтических дозах. По причине лактозы, потому что ее там много, и по причине того, что они тоже вызывают зависимость, как сахар. В них содержатся опиаты природного происхождения. Так задумано, потому что, когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины — они успокаивают, расслабляют. Многие любят молочные продукты на ночь — это и есть проявление такого эффекта. Хорошая кисломолочная продукция — позитивная вещь, но многие ею злоупотребляют, к этой тяге нужно относиться осторожно”, — полагает Дарья Савельева.

Врач добавила, что та же проблема — с хлебом и другими мучными продуктами. С одной стороны, нет причин от них отказываться вовсе. С другой стороны, следует внимательно следить за тем, чтобы любовь к мучному не переросла в неконтролируемую тягу. Особенно, уточнила Дарья Савельева, это касается хлебных изделий, приготовленных на дрожжах, которые сами по себе способны вызывать зависимость.

“Белая мука вызывает привыкание, а сочетание белой муки и дрожжей — это двойной удар, поэтому людям сложнее порой отказаться от хлеба, чем от сладкого, зависимость от хлеба даже сильнее”, — заключила спортивный нутрициолог.