ФОТО | В 72 года Алла Пугачева кокетливо пожаловалась на морщинки

евица опубликовала селфи, кокетливо пожаловавшись в подписи к фото на морщинки вокруг глаз. Пугачева задалась риторическим вопросом, как их избежать.

"Не улыбаться, что ли, совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem!" — написала Алла Борисовна.

Поклонники в комментариях поддержали певицу — мол, не важно, на сколько лет выглядит человек, главное — как он себя ощущает. “Шагаем весело и бодро и чихать нам на морщинки, главное блеск в глазах и улыбка”, “Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья”, “Дай Бог каждому морщин только от улыбок”, “Алла, улыбка — ваша визитка!”, — пишут фолловеры в комментариях.

Поклонники отмечают, что артистка выглядит гораздо моложе своих лет благодаря грамотно подобранной стилистами одежде, прическам и умелому макияжу. Не последнюю роль играют и пластические операции: Алла никогда не скрывала, что обращалась к услугам хирургов. Но, по словам певицы, из-за того, что ей противопоказан общий наркоз, она прибегала лишь к “маленьким подтяжкам”.