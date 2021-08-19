“Шансов нет”: коронавирус и инсульт добивают известного художника и постановщика

Gazeta, к слову, добавляет мрачных подробностей к истории болезни. Первый инсульт случился после задержания Краснова по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата выставочной компании. В в 2015 году уголовное преследование было прекращено. Но к тому времени художник уже был недееспособен.

На фоне инсульта Борис тогда впал в кому. Врачам удалось спасти ему жизнь. Однако из-за проблем со здоровьем Краснов к работе не вернулся, все эти годы он прикован к инвалидному креслу.

А теперь, по словам адвоката Александра Добровинского, Борис угасает в хосписе. Как рассказывает Добровинский, недавно Краснов перенёс ковид. После болезни с ним случилась новая напасть — очередной инсульт.

“Борис сейчас находится в хосписе, — сказал Александр Добровинский.- У него был второй инсульт, на этот раз парализовало правую часть тела. Врачи говорят, что у него поражены 85 процентов головного мозга. Шансов на выздоровление нет. Он переболел коронавирусом, выздоровел и месяц назад его снова разбил инсульт. Это, конечно, ужасно. Я очень сочувствую Боре и его близким”.

Как рассказали друзья 60-летнего Краснова, это был уже третий инсульт, который поразил художника. Второй же случился в марте — тогда Краснов вноваь впал в кому. “Потом пришёл в себя, начал восстанавливаться, но ситуацию осложнил коронавирус”, — говорят близкие Краснова. Врачи полагают, что счет жизни теперь идет на дни.

Напомним, Борис Краснов много лет создавал оформление для концертов, спектаклей и торжественных церемоний. Поп-звезды его обожают: в частности, он регулярно готовил декорации для концертов Аллы Пугачевой. В том числе — для ее прощальных сольников “Сны о любви”. Во многом благодаря мастерству Краснова появились три потрясающих спектакля, которыми Пугачева завершила свою карьеру на эстраде.