Борис Щербаков госпитализирован с подозрением на коронавирус — но тревога вновь оказалась ложной

Сейчас пациент находится под наблюдением специалистов. Борису Васильевичу по предварительным данным диагностировали двустороннюю пневмонию. Неприятнее всего, что артист страдает из-за сердечной недостаточности и других серьезных недугов. Кроме того, он находится в группе риска из-за возраста — прошлой зимой ему исполнилось 71.

Тем не менее, сын звезды прокомментировал новость о госпитализации: “Все тесты отрицательные. Коронавируса нет, просто какое-то недомогание. Он себя неплохо чувствует уже, гораздо лучше. Просто перестраховались. Он пока еще в больнице, но какого-то тяжелого состояния нет”.

Бориса Щербакова поддерживает супруга Татьяна Бронзова. Вместе они больше 40 лет, воспитали сына Василия, который пошел по стопам родителей, связав свою жизнь с киноиндустрией. Актер признавался, что и в их, казалось бы, идеальном браке были проблемы. В частности, звезда крутил интрижки на стороне, однако главной женщиной всегда оставалась Бронзова. В 2006 году актрисе поставили страшный диагноз — рак. Щербаков переживает за судьбу возлюбленной и помогает ей в борьбе с онкологическим заболеванием.

“Что такое жизнь человека в масштабах Вселенной? Это миг, короткий и очень яркий период. А вы меня спрашивается про какую-то миллиардную долю секунды. Это все было мимолетно, не имело значения. Таня — вот моя жизнь. Она и наш сын”, — говорил актер.