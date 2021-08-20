“С сумасшедшими надо говорить на их языке”: Андрей Кураев выступил против Марии Шукшиной

Свою неоднозначную речь Мария Шукшина произнесла на территории Среднеуральского монастыря, который в прошлом году захватил опальный схиигумен Сергий.

“Все верующие русские люди видят в современных событиях исполнение апокалиптического пророчества святого Иоанна Богослова. Мы читали Библию, и мы не можем этого не видеть. На наших глазах все это совершается, мы бьем тревогу, у нас сердце кровью обливается за то, где будут жить наши дети. Мы не хотим, чтобы они жили в цифровом концлагере, мы не хотим, чтобы они были рабами”, — негодовала актриса.

Заявления звезды вызвали неоднозначную реакцию у публики. Одни поддержали Шукшину, а другие посчитали ее слова неадекватными. Свое мнение высказал и проповедник Андрей Кураев.

“Это обычное богословское хулиганство, привычное в наших широтах и не только, — вздыхал он. — Видите ли, если с людьми, готовыми на таком уровне интерпретировать текущую политику и на этом же уровне вести разговор, ответ хорошо понятен — в Откровении Иоанна Богослова печать ставится на правую руку, а прививку делают — в левую. Значит, ага, это не то. Но это бред на самом деле. И сам аргумент и контраргумент. Но иногда с сумасшедшим надо говорить на его языке”.