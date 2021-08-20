ВИДЕО | Туристы подрались с конями-аниматорами

“Орудуют аниматоры по всей стране: предлагают фото рядом с плюшевым двухметровым зверем, но как только затвор опускается, требуют заплатить круглую сумму. И если наивные отдыхающие спасаются бегством, то краснодарские туристы пускают в ход кулаки”, — написал автор опубликованного ролика.

Видеозапись рассмешила пользователей сети и они принялись шутить по поводу инцидента в комментариях под постом. “Почему мне так смешно от происходящего”, “Спирит уже не тот”, “Смотрю в третий раз и продолжаю смеяться”, “Интересно, в Геленджике всегда так весело? Или это лошади-вымогатели создали нужную атмосферу?”, “Битва, которая должна была давно состояться”, — писали они.