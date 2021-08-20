57-летняя певица Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца

На церемонии певица появилась в роскошном свадебном платье от звёздного дизайнера Аники Керимовой. Наряд звёзд был усыпан драгоценными кристаллами Сваровски. Дополняла образ звезды пышная юбка и восточная чалма.

“Мы изготовили платье для Азизы за два дня буквально, — объяснила сама Аника. — Трудились и днём, и ночью для того, чтобы Азиза стала самой красивой невестой! Она этого заслуживает как никто другой. Кажется, что все получилось”.

со своим женихом Азиза познакомилась в прошлом году и сразу поняла: он — её судьба. Свадьбу они были должны сыграть в июне. Но торжество перенесли на август.

“Я счастлива!“ — закричала певица после регистрации брака и стала целоваться со своим итальянцем. Горько длилось несколько минут.

Кстати, на церемонию звезда не стала звать многочисленных гостей и звёздных коллег. На росписи артистки присутствовали лишь самые близкие. Так захотела сама певица. “Сейчас не время шиковать”, — объяснила она.

Сразу после регистрации брака певица вместе с гостями отправилась в ресторан — отмечать свой первый в жизни официальный брак.