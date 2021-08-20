“У меня сносило башню”: Манукян рассказал, что сделал Бузовой предложение на третий месяц их знакомства

Артист вспомнил, как романтично он сделал Бузовой предложение. Давид подарил кольцо и попросил Ольгу выйти за него замуж во время поездки в Рим:

“Об этом никто не знает, но спустя три месяца наших отношений я сделал Оле предложение руки и сердца. Подобное было впервые в моей жизни, и я думал, что это раз и навсегда. Мои близкие знали об этом”, — откровенничает Дава.

Время шло, а Ольга не торопилась со свадьбой. Похоже, поющая телеведущая не отнеслась всерьез к предложению Манукяна. Он же, по его словам, сходил с ума от любви.

“Несколько месяцев просил Ольгу планировать свадьбу, но прошло время, и я понял, что это никому не нужно. Первые полгода у меня сносило башню от Оли, и она ко мне относилась так же. У нас была страсть”, — констатирует блогер.

Причиной разрыва их отношений он считает несходство характеров. Давид признает, что они с Ольгой слишком разные, и это стало понятно только со временем: “Мы просто не подошли друг к другу, характеры разные. Это нормально. В начале отношений часто бывает, что два человека испытывают друг другу страсть, а со временем появляются моменты, которые обоих напрягают. Мы поняли, что нам не по пути”, — констатировал Давид.

Расставшись с Бузовой, Манукян не устает рассказывать, как дорого ему обходилась Оля. Цветы, подарки, кутюрные сумки — на презенты возлюбленной уходила львиная доля его гонораров. Зато теперь Манукян может позволить тратить деньги на себя.