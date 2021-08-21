Неожиданно! Напитки, которые сокращают жизнь женщин

Оказалось, что сильнее всего на женский организм влияют не вино или коньяк, а безалкогольные напитки. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучали рацион более 100 тысяч женщин на протяжении 20 лет и выявили взаимосвязь между регулярным употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти.