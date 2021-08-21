21.08.2021, 14:30
Неожиданно! Напитки, которые сокращают жизнь женщин(7)
Photo by Oleg Ivanov on Unsplash
Американские ученые выяснили, какие напитки наиболее негативно отражаются на женском здоровье. Исследование опубликовано на портале Pubmed. Об этом сообщает “Рамблер”.
Оказалось, что сильнее всего на женский организм влияют не вино или коньяк, а безалкогольные напитки. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучали рацион более 100 тысяч женщин на протяжении 20 лет и выявили взаимосвязь между регулярным употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти.
“Несмотря на то что частота потребления сладких напитков не сильно коррелирует со смертностью, потребление более 7 порций сладких безалкогольных напитков в неделю повышает риск преждевременной смерти”, — говорится в исследовании.
Результаты лишь поддерживают усилия в борьбе за сокращение сладкого.