21.08.2021, 12:11
Андрей Разин назвал главную причину ухода Пугачевой со сцены(7)
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Продюсер группы “Ласковый май” Андрей Разин рассказал, почему Алла Пугачева на самом деле ушла со сцены. Об этом он заявил в своем Instagram, — сообщает “Рамблер”.
По словам Разина, певицу сгубило курение: “Алла Борисовна Пугачева ушла из шоу-бизнеса именно потому, что она курит с семидесятых годов, поэтому ее голос изменился до неузнаваемости. Юра Шатунов курит с шести лет. Он — единственный в группе “Ласковый май”, кому разрешалось курить. Остальные солисты никогда не курили”.
Он призвал начинающих артистов не курить. “Свои песни я всегда пел чистым голосом, так как никогда не курил. А Юра Шатунов и Алла Борисовна Пугачева поют прокуренными голосами”, — написал продюсер.
Вот и сама Алла Борисовна из прошлого подтверждает: