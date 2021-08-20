Звезду "Полицейского с Рублевки" госпитализировали после потери сознания

Известно, что 36-летний Попов, сыгравший блюстителя закона Мухича в сериале “Полицейский с Рублевки”, получил травму головы во время падения и в данное время находится под наблюдением столичных врачей. Близкие актера пока не комментируют произошедшее.

“В общем, сел Ромушка на своего конька и поскакал! Тут и сказочке начало! Старт дан. Впереди немало съемочных дней, но как радостно видеть родные лица команды. И пусть теперь у нас с Софией Каштановой теперь чаще разговоры про детей. Соня, наш тандем снова в работе, твоя Крис еще обаятельнее, а мой Игорь все так же непробиваемо недалек”, — делился артист в личном блоге.