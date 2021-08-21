Секреты “Модного приговора”, о которых вы точно не знали

Сюжет о Золушке будет вечным, помяните наши слова. Как бы женщины не сетовали на очередной ремейк оригинальной сказки, доходы кинопродюсеров от этого меньше не станут: пройдут года и десятилетия, а нам все так же будет интересно наблюдать за волшебным превращением дурнушки в красавицу или бедняжки в успешную леди. Так что «Модный приговор» эксплуатирует очень благодатную тему — веру женщин в то, что преображение за день реально.

Увы, картинка в телевизоре очень часто не соответствует действительности. Ловкость рук монтажера и изобретательность продюсера делают из реальных россиянок женщин с самой непростой судьбой, своеобразным вкусом и громадным потенциалом к трансформации. На деле истории героинь «Модного приговора» могут быть выдуманными, а их образы — оплаченными.

Не ложь, а преувеличение

На кого будет интереснее смотреть: рядового бухгалтера и мать двоих детей или панк-рокершу, открывшую приют для бездомных кроликов? Чем чуднее история, тем больший резонанс она вызывает и, следовательно, провоцирует более яркие эмоции у зрителей.

Так как найти таких нестандартных людей не так уж просто, иногда продюсеры и сами героини слегка додумывают историю, чтобы получилась интересная легенда. Косметолог Виктория признавалась: на шоу она попала исключительно благодаря подруге-сценаристке, которая в шутку возьми, да и выдумай ей новую жизнь. «Было заявлено, что мне нечего носить и за хлебом я хожу в товарах из своего магазина. А еще у меня секс-шоп. Мне перезвонили практически сразу», — поделилась Виктория.

Как же вы раньше жили, милочка?

В каждом эпизоде «Модного приговора» повторяется одна и та же ситуация: героиня пытается выбрать себя пару нарядов, представляет экспертам плоды своего труда и в расстроенных чувствах выслушивает их критику. В этой части «до» важно сделать акцент на то, как бедная неумеха не научилась выбирать себе одежду и напрочь распрощалась с чувством прекрасного на этапе выбора карандашей на первом уроке ИЗО.