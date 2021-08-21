Секреты “Модного приговора”, о которых вы точно не знали(4)
Сюжет о Золушке будет вечным, помяните наши слова. Как бы женщины не сетовали на очередной ремейк оригинальной сказки, доходы кинопродюсеров от этого меньше не станут: пройдут года и десятилетия, а нам все так же будет интересно наблюдать за волшебным превращением дурнушки в красавицу или бедняжки в успешную леди. Так что «Модный приговор» эксплуатирует очень благодатную тему — веру женщин в то, что преображение за день реально.
Увы, картинка в телевизоре очень часто не соответствует действительности. Ловкость рук монтажера и изобретательность продюсера делают из реальных россиянок женщин с самой непростой судьбой, своеобразным вкусом и громадным потенциалом к трансформации. На деле истории героинь «Модного приговора» могут быть выдуманными, а их образы — оплаченными.
Не ложь, а преувеличение
На кого будет интереснее смотреть: рядового бухгалтера и мать двоих детей или панк-рокершу, открывшую приют для бездомных кроликов? Чем чуднее история, тем больший резонанс она вызывает и, следовательно, провоцирует более яркие эмоции у зрителей.
Так как найти таких нестандартных людей не так уж просто, иногда продюсеры и сами героини слегка додумывают историю, чтобы получилась интересная легенда. Косметолог Виктория признавалась: на шоу она попала исключительно благодаря подруге-сценаристке, которая в шутку возьми, да и выдумай ей новую жизнь. «Было заявлено, что мне нечего носить и за хлебом я хожу в товарах из своего магазина. А еще у меня секс-шоп. Мне перезвонили практически сразу», — поделилась Виктория.
Как же вы раньше жили, милочка?
В каждом эпизоде «Модного приговора» повторяется одна и та же ситуация: героиня пытается выбрать себя пару нарядов, представляет экспертам плоды своего труда и в расстроенных чувствах выслушивает их критику. В этой части «до» важно сделать акцент на то, как бедная неумеха не научилась выбирать себе одежду и напрочь распрощалась с чувством прекрасного на этапе выбора карандашей на первом уроке ИЗО.
Естественно, чем ярче будет контраст между «до» и «после», тем сильнее эффект. Поэтому нашим Золушкам в начале программы обязательно нужно быть немного дурнушками, чтобы подчеркнуть профессиональную работу стилистов. Желательно самой выбрать максимально нелепое сочетание, но иногда могут и «помочь» в добровольно-принудительном порядке.
«Скажу сразу, что мои неудачи в этих нарядах — результат моей доброты, честное слово, — призналась Валерия Удалова, участвовавшая в программе. — Меня фактически заставили — с помощью истерики стилиста — выбрать красное платье. Никогда бы без давления я не выбрала и не надела это платье».
Не подглядывай!
Во-первых, примерки длятся долго, и никто никогда не выходит на подиум спустя пять минут, как это кажется в эфире. Во-вторых, стилисты не показывают женщинам, что подобрали для них. В конце своей проходки перед экспертами они действительно впервые смотрят на себя в зеркало, так что удивление, радость или разочарование на их лицах абсолютно реальны.
Чтобы героини не подсматривали, им завязывают глаза. Максимум, о чем можно догадаться во время перевоплощения — какова ткань на ощупь, надели ли на вас брюки или платье, и какова его длина. Цвет, фасон, аксессуары — все эти открытия ждут в конце подиума.
«Конечно, для женщин весь этот процесс — большой стресс, — рассказывает шеф-стилист программы Алексей Сухарев. — Недавно одна героиня так распереживалась, что все три дня до съемки усиленно ела. В итоге поправилась».
Часики-то тикают
Зрителям кажется, что действие происходит максимально быстро: вот главная героиня прошлась по подиуму, выслушала комментарии экспертов, расстроилась, переоделась, воодушевилась, стала красоткой — вуаля, аплодисменты. На самом деле съемки идут минимум полдня, а иногда на площадке действующие лица проводят и 12 часов. «Съемки длились с 10 утра до 10 вечера. В один день с нами снимались еще две пары», — вспомнила Татьяна Чепурнова, участвовавшая в шоу.
Долг платежом красен
В конце программы новоявленной красотке вручаются образы, за которые проголосовало большинство зрителей. Три комплекта обычно стоят около 700 евро. Счастливая обладательница приданого удаляется в свое прекрасное будущее под одобрительные аплодисменты. И все? Жила она долго и красиво?
Подаренная одежда действительно отдается программой безвозмездно, но героиням все-таки приходится немного раскошелиться. По закону, полученный презент является своеобразным доходом, поэтому за него нужно заплатить 13-процентный налог. Так что нельзя с полной уверенностью сказать, что наши Золушки получают услуги фей-крестных бесплатно — за это им тоже приходится хоть и немного, но заплатить.