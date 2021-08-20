ВИДЕО | Алексей Серебряков обратился с просьбой о помощи

А после скандального заявления, который он сделал в интервью Юрию Дудю в 2018 году, что основными составляющими национальной идеи России является сила, наглость и хамство, он получил волну хейта в свой адрес. Естественно, создавать дополнительные медийные площадки для того, чтобы его там ругали, у актера не было никакой охоты.

Однако же, нашлись “доброжелатели”, которые сделали это за него. Конечно же, учитывая известность артиста, число подписчиков его фейковой странички быстро и постоянно растет, и сейчас уже достигло семи тысяч.

Алексей Серебряков решил наказать самозванцев, которые публикуют его фото и пишут сообщения от его имени, в том числе, политического толка, и написал в службу поддержки соцсети. Но администрация его просьбу проигнорировала. Тогда актер обратился к своим поклонникам, и попросил теперь уже их о помощи.

“Здравствуйте, меня зовут Алексей Серебряков. Я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Дело в том, что меня нет ни в одной социальной сети, но кто-то, используя мое имя, очень активно ведет страницу вместо меня. Поэтому я прошу вас пожаловаться на эту страницу, дабы избежать лжи для людей, которые в это верят”, — заявил Серебряков. И заранее поблагодарил публику за помощь.

Сам актер регулярно резко высказывался в адрес страны и властей, что не мешает ему работать в российской киноиндустрии.