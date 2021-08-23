В ходе Дней Ласнамяэ можно будет получить новые знания об истории района
“В прошлом году мы запустили инициативу Музей Ласнамяэ, в ходе которой предлагаем горожанам новые знания об истории нашего района. В ходе начинающихся Дней Ласнамяэ тоже можно будет узнать много нового и любопытного о прошлом нашего района как на экскурсиях, так и, например, прочитав информацию на исторических стендах, которые будут установлены по всему району. Призываю всех открывать для себя историю Ласнамяэ и приглашаю к участию в остальных мероприятиях Дней Ласнамяэ”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
В рамках дней Ласнамяэ пройдет несколько экскурсий с предварительной регистрацией, в ходе которых можно будет посетить Ледовый холл Тондираба, квартал Ülemiste City и забраться на вершину Таллиннского нижнего маяка, а также познакомиться поближе с историческим наследием микрорайонов Ууслинн и Сикупилли.
Программа экскурсий:
• Сб 21.08 в 12:00 экскурсия по Ууслинну на русском языке (начало на перекресте парковки Kumu);
• Пн 23.08 в 17:30 экскурсия по Ууслинну на эстонском языке (начало на перекресте парковки Kumu);
• Вт 24.08 и Ср 25.08 в 16-18 для посещения открыт Таллиннский верхний маяк (Тулеторни, 1). Одновременно внутрь будут пускать по десять человек;
• Чт 26.08 в 17:30 экскурсия по Сикупилли на русском языке (начало перед входом в Таллиннскую школу обслуживания);
• Пт 27.08 в 17:00 экскурсия по кварталу Ülemiste City на эстонском языке (начало у Валукоя, 8);
• Пт 27.08 в 18:00 экскурсия по кварталу Ülemiste City на русском языке (начало у Валукоя, 8);
• Сб 28.08 в 12:00 экскурсия по Ледовому холлу Тондираба с выходом на крышу (начало перед входом в Ледовый холл);
• Сб 28.08 в 14:00 экскурсия по Сикупилли на эстонском языке (начало перед входом в Таллиннскую школу обслуживания).
Все экскурсии и посещение маяка и Ледового холла Тондираба проходят только по предварительной регистрации, и число мест ограничено. Один человек имеет право зарегистрироваться максимально на два мероприятия (экскурсию или посещение здания). Зарегистрироваться можно по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee или по телефону 6457702 (по будням с 9 до 17 часов).
К сожалению, Таллиннский нижний маяк и крыша Ледового холла Тондираба доступны не для всех, поэтому советуем при регистрации реалистично оценивать свою физическую форму. В целях обеспечения безопасности на крыши Ледового холла Тондираба и маяка допускаются посетители в возрасте старше 16 лет, или же в сопровождении родителей. Посетители крыши ледового холла должны носить мягкую спортивную обувь.
Проходящие 21-29 августа Дни Ласнамяэ — разносторонний городской фестиваль, где есть место для музыки, искусства и других интересных мероприятий в городской среде. Все мероприятия в рамках Дней Ласнамяэ (искл. прокат лодок) проходят бесплатно! Организаторы могут внести в программу изменения. Более подробная программа доступна на сайте tallinn.ee/lasnamae и на странице Управы района Ласнамяэ в Facebook.