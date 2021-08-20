Сегодня в Нарве пройдет праздник песни “Наведём мосты”(2)
Праздник песни “Наведём мосты” назван в честь фразы, которая была объявлена самой красивой фразой эстонского языка: sõida tasa üle silla. Этот праздник призван навести мосты между разными людьми и сообществами. Принять участие в празднике песни приглашаются все живущие в Эстонии люди — будь то артисты хоров или просто люди, которые любят музыку и пение. Сборники исполняемых на празднике песен будут раздаваться участникам на месте.
Уникальное концертное представление отправит зрителей в путешествие во времени. На воображаемом мосту встретятся разные эпохи, народы и языки. Что происходило во времена Кренгольма? Чем занимались Константин Пятс и Лидия Койдула в Нарве? О чем размышлял Игорь Северянин, и как вспоминают местные жители времена 30-летней давности? Мосты, соединяющие Нарву, — это люди и эпохи.
В репертуаре праздника песни “Наведём мосты” — любимые народные песни, связанные с Нарвой. Будут исполнены песни на эстонском, русском, белорусском, украинском языках, а также на языках ингерманландских народностей. Будут исполнены “Sõida tasa üle silla”, “Ta lendab mesipuu poole”, “Песня про Нарву”, “По камушкам”, “Vihma sajab как с ведра”, “Лучшие девушки в Нарве”, “Калинка-малинка”, “Laul Põhjamaast”, “Isamaa ilu hoieldes”, “Ei ole üksi ükski maa”, “Kauges külas”, “Eilne päev”. На сцену выйдут дирижеры Марина Косолапова, Индра-Мирелль Зейнет и Оливер Повел-Пуусепп, хором национальных меньшинств руководят Мария Васильева и Надежда Москалева, концертмейстер — Ольга Сергеева. Солисты — София Рубинa, Миртель Пыдра, Рафаэль Шарафетдинов, Алина Ворончихина, Владимир Чердаков, Беатриче Хубер, Индра-Мирелль Зейнет и Оливер Повел-Пуусепп.
Певцами на празднике будут местные солисты, смешанный детский хор Нарвской музыкальной школы, фольклорный ансамбль Нарвского музея “Супрядки”, смешанный хор национальных обществ и тандемный хор нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции. Цель тандемного хора — изучение языка и культуры, а также поддержка процессов интеграции представителей разных национальностей. Тандемный хор объединяет 30–40 певцов разных национальностей, большинство из которых родом из Ида-Вирумаа. В течение восьми месяцев исполнители тандемного хора поют песни из репертуара праздника, поддерживая друг друга в изучении и практике эстонского и русского языка.
Творческий коллектив концертного представления состоит в основном из нарвитян. Продюсеры — Анна Фарафонова и Ало Пуустак, режиссеры — Крисмар Росин и Аве Ландрат, художник — Денис Полубояров, художник по звуку Всеволод Челепис и видеохудожник — Алена Мовко-Мяги.
Концертное представление состоится в Нарвском парке EV100, который был создан в честь 100-летия Эстонской Республики. Вход на территорию праздника откроется в 19:00, концертное представление начнется в 20:00. Вход бесплатный.
Безопасность здоровья
- В мероприятии смогут принять участие только те, кто прошел курс вакцинации, переболел COVID-19 или получил отрицательный результат теста.
- При входе будут проверяться соответствующие сертификаты и удостоверяющие личность документы.
- Сертификат можно представить в электронной форме (на телефоне) или в распечатанном виде.
- Тестирования на месте проводиться не будет.
- У лиц до 18 лет наличие сертификата проверяться не будет.
- Организаторы хотят предложить максимальную безопасность на мероприятии и благодарят участников за понимание и заботливое отношение к окружающим.
Фонд интеграции, организующий праздник песни, благодарит партнеров: Нарвскую городскую управу, Нарвскую музыкальную школу, Нарвскую музыкальную и хоровую школу, фольклорный ансамбль Нарвского музея “Супрядки”, коллектив Avenue, вокальный ансамбль Светланы Войтенко, Нарвский музей, а также технического партнера Live Agentuur.
Нарвская больница предложит всем желающим возможность вакцинации в вакцинационном автобусе поблизости от места концерта с 18:30 до 20:30. Вакцинация будет проводиться вакцинами Pfizer-BioNTechi, Moderna и Janssen без предварительной регистрации.
NB! Для участия в мероприятии получившие в автобусе вакцину должны будут все равно представить на входе сертификат, подтверждающий перенесенную болезнь или негативный результат теста.
Найдем общий язык в песне!