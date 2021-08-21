Дмитрий Дибров пожаловался на свои низкие заработки на ТВ

“Богат не тот, у кого много, а тот, кому довольно. Это раз. Два — я говорил с Крисом. И я видел, что этот коллега не зря получает свои деньги. Он для нас, всех ведущих зарубежных версий “Кто хочет стать миллионером?”, показал форматные приёмы, прихваты. Повторять их или сделать что-то своё — на наше усмотрение. Но вначале был Крис. Здесь зависти нет, мне хватает того, что у меня есть, — отметил Дибров.