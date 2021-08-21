21.08.2021, 16:01
Дмитрий Дибров пожаловался на свои низкие заработки на ТВ(13)
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Российский журналист Дмитрий Дибров в беседе с NEWS.ru назвал “никаким” свой гонорар за ведение программы “Кто хочет стать миллионером?”, не захотев, впрочем, раскрыть сумму, — утояняет “Рамблер”.
“Знаете, какой мой гонорар? Никакой”, — отметил шоумен, отвечая на соответствующий вопрос.
Дибров добавил, что, например, у ведущего британской версии передачи Криса Тарранта зарплата 1,5 млн фунтов стерлингов в месяц, однако ему он не завидует.
“Богат не тот, у кого много, а тот, кому довольно. Это раз. Два — я говорил с Крисом. И я видел, что этот коллега не зря получает свои деньги. Он для нас, всех ведущих зарубежных версий “Кто хочет стать миллионером?”, показал форматные приёмы, прихваты. Повторять их или сделать что-то своё — на наше усмотрение. Но вначале был Крис. Здесь зависти нет, мне хватает того, что у меня есть, — отметил Дибров.