21.08.2021, 19:00
Умерла мама Николая Еременко — актриса Галина Орлова
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Галина Орлова ушла из жизни этой ночью. Актриса умерла в возрасте 92 лет. О кончине Галины Александровны сообщили в Министерстве культуры Беларуси. Орлова была старейшей актрисой Купаловского театра. Сейчас решается вопрос о дате прощания и похорон артистки, — пишет “СтарХит”.
Орлова начала актерскую карьеру в 1948 году. С 1959-го она играла в Белорусском драматическом театре имени Якуба Коласа в Минске и параллельно снималась в кино. Самые известные ее работы: “Атланты и кариатиды”, “Ягодка, проверяющая из министерства”, “Жениться — не журиться”.
Галина Александровна была замужем за актером Николаем Еременко. Супруг артистки умер в 2000 году. Спустя год после кончины мужа из жизни ушел сын актрисы — Николай Еременко-младший, который известен по фильмам “31 июня”, “В начале славных дел”, “Сын за отца”.