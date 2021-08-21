Умерла мама Николая Еременко — актриса Галина Орлова

Орлова начала актерскую карьеру в 1948 году. С 1959-го она играла в Белорусском драматическом театре имени Якуба Коласа в Минске и параллельно снималась в кино. Самые известные ее работы: “Атланты и кариатиды”, “Ягодка, проверяющая из министерства”, “Жениться — не журиться”.