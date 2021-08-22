Солист “Пошлой Молли” после концерта угодил в больницу, а затем в полицию

Кирилл Тимошенко накануне выступал в КЗ “Олимп”. Под конец отрыва музыкант решил позвать на сцену своих поклонников. Всё закончилось давкой. Часть фанатов ещё долго не могли выгнать обратно в зал, и концерт пришлось закончить на четыре песни раньше срока.

По данным канала, музыканта привезли в больницу на улице Луначарского на полицейском автомобиле. Очевидцы рассказали, что Бледный был полуголый и утверждал, что ему угрожают. Он должен был пройти медосвидетельствование. Позже певца увезли в отделение полиции. Полиция задержала артиста на двое суток. В понедельник будет суд: Тимошенко вменяют пьяный дебош.