22.08.2021, 11:39
Солист “Пошлой Молли” после концерта угодил в больницу, а затем в полицию
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Лидера группы «Пошлая Молли» Кирилла "Бледного" Тимошенко доставили в больницу после концерта в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Кирилл Тимошенко накануне выступал в КЗ “Олимп”. Под конец отрыва музыкант решил позвать на сцену своих поклонников. Всё закончилось давкой. Часть фанатов ещё долго не могли выгнать обратно в зал, и концерт пришлось закончить на четыре песни раньше срока.
По данным канала, музыканта привезли в больницу на улице Луначарского на полицейском автомобиле. Очевидцы рассказали, что Бледный был полуголый и утверждал, что ему угрожают. Он должен был пройти медосвидетельствование. Позже певца увезли в отделение полиции. Полиция задержала артиста на двое суток. В понедельник будет суд: Тимошенко вменяют пьяный дебош.