Известный режиссер и участник группы “Монти Пайтон” оконфузился, перепутав Россию и Украину

Во время выступления 80-летний Гиллиам сказал: Thank you Russia. Thank you Odessa (“Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса”). После этого зрители начали возмущаться, а режиссер заявил, что Россия его запутала. Далее он пояснил, что “из-за особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы” в Одессе он “потерял связь с реальностью”, пишет Vesti.ua.

Вообще, судя по выражению лица Гиллиама, для него стало новостью, что Украина и Россия — разные государства.

Впрочем, как говорится, мы любим его не за это. Помимо участия в шоу "Летающий цирк Монти Пайтона" (и снятых им нескольким полнометражным фильмов этой группы) Терри Гиллиам создал такие картины как "Бандиты во времени", "Бразилия", "Король рыбак", "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Братья Гримм", "Воображариум доктора Парнаса".