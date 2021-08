Известный режиссер и участник группы “Монти Пайтон” оконфузился, перепутав Россию и Украину

Во время выступления 80-летний Гиллиам сказал: Thank you Russia. Thank you Odessa (“Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса”). После этого зрители начали возмущаться, а режиссер заявил, что Россия его запутала. Далее он пояснил, что “из-за особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы” в Одессе он “потерял связь с реальностью”, пишет Vesti.ua.