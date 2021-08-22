Шоубиз
22.08.2021, 13:00

Известный режиссер и участник группы “Монти Пайтон” оконфузился, перепутав Россию и Украину

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Terry Gilliam bei der Premiere von Happy Birthday auf der Biennale di Venezia 2019 76 Internation
Terry Gilliam bei der Premiere von Happy Birthday auf der Biennale di Venezia 2019 76 Internation
Foto: Dave Bedrosian, via www.imago-images.de, imago images / Future Image
Британский режиссер Терри Гиллиам поблагодарил Россию вместо Украины после получения награды за вклад в мировое киноискусство на Одесском международном кинофестивале.

Во время выступления 80-летний Гиллиам сказал: Thank you Russia. Thank you Odessa (“Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса”). После этого зрители начали возмущаться, а режиссер заявил, что Россия его запутала. Далее он пояснил, что “из-за особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы” в Одессе он “потерял связь с реальностью”, пишет Vesti.ua.

Вообще, судя по выражению лица Гиллиама, для него стало новостью, что Украина и Россия — разные государства.

Впрочем, как говорится, мы любим его не за это. Помимо участия в шоу "Летающий цирк Монти Пайтона" (и снятых им нескольким полнометражным фильмов этой группы) Терри Гиллиам создал такие картины как "Бандиты во времени", "Бразилия", "Король рыбак", "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Братья Гримм", "Воображариум доктора Парнаса".

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