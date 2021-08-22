Продолжение скандала: обиженные Меньшиковым артисты жалуются Путину и Следственному комитету

В открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину и главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину актеры вспоминают, с чего все началось. По словам артистов, после назначения новым художественным руководителем, Олег Меньшиков снял с репертуара почти 90% спектаклей. На сцене стали играть постановки “Товарищества 814”, одним из учредителей которого является сам Меньшиков. В главных ролях выступает опять же Меньшиков. “Наверно, это выгодно играть десятилетиями спектакли своего товарищества (“1900”; “Оркестр” и т.д.) и платить за это самому себе деньги. Складывается впечатление, что все расходы ложатся на плечи Театра Ермоловой, а доходы распределяются не пропорционально расходам между театром и “Товариществом 814””.

В письме есть подробный отчет о финансовой деятельности театра (для удобства мы перевели все суммы в евро):

“В последнее время театр живет на широкую ногу! По имеющейся у нас информации на спектакль “Ермоловский плюс джаз” билеты через кассы не продавались, но зрительный зал был полон, — говорится в письме. — А после спектаклей часто проводятся банкеты. Руководство говорит, что денег нет, а мы видим обратное. На протяжении последних лет в театр принимались новые актеры, художники, режиссеры, с ними заключались договоры на внушительные суммы и выплачивались гонорары! На сайте госзакупок, в контрактах актеров указано от 1250 до 20 тыс. евро. В то время как значительная часть труппы намеренно лишалась работы, а годовой доход штатного артиста составлял около 3500 евро!!!