Продолжение скандала: обиженные Меньшиковым артисты жалуются Путину и Следственному комитету(6)
В открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину и главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину актеры вспоминают, с чего все началось. По словам артистов, после назначения новым художественным руководителем, Олег Меньшиков снял с репертуара почти 90% спектаклей. На сцене стали играть постановки “Товарищества 814”, одним из учредителей которого является сам Меньшиков. В главных ролях выступает опять же Меньшиков. “Наверно, это выгодно играть десятилетиями спектакли своего товарищества (“1900”; “Оркестр” и т.д.) и платить за это самому себе деньги. Складывается впечатление, что все расходы ложатся на плечи Театра Ермоловой, а доходы распределяются не пропорционально расходам между театром и “Товариществом 814””.
В письме есть подробный отчет о финансовой деятельности театра (для удобства мы перевели все суммы в евро):
“В последнее время театр живет на широкую ногу! По имеющейся у нас информации на спектакль “Ермоловский плюс джаз” билеты через кассы не продавались, но зрительный зал был полон, — говорится в письме. — А после спектаклей часто проводятся банкеты. Руководство говорит, что денег нет, а мы видим обратное. На протяжении последних лет в театр принимались новые актеры, художники, режиссеры, с ними заключались договоры на внушительные суммы и выплачивались гонорары! На сайте госзакупок, в контрактах актеров указано от 1250 до 20 тыс. евро. В то время как значительная часть труппы намеренно лишалась работы, а годовой доход штатного артиста составлял около 3500 евро!!!
Видимо О. Е. Меньшикову выгодно ставить как можно больше спектаклей-однодневок, чтобы была возможность потратить очередные миллионы рублей. Через несколько показов на зрителя спектакли снимались из репертуара или вообще не выходили. Так случилось со спектаклем “Честная женщина” с Нееловой М.М. в главной роли и режиссером-постановщиком Фокиным В.В. Их контракты стоили театру, согласно данным с сайта госзакупок 33,3 тыс. евро и 26,5 тыс. евро соответственно! Кроме этого, были затрачены средства на “музыкальное руководство”, услуги композитора, услуги художника-сценографа, услуги конструктора декораций, услуги художника по костюмам и художника по свету. Суммарно 94 тыс., а спектакль не состоялся! Спектакль “Крошка Цахес” обошелся театру свыше 92 тыс. евро, хотя прошел он несколько раз и был снят.
В 2020 году контрактов только с исполнителями ролей в спектаклях было заключено на сумму 122 тыс. евро, при этом некоторые исполнители имеют по два контракта на один и тот же спектакль одновременно, а в 2019 году — на сумму 600 тыс. евро!!! Из них, по имеющейся на сайте госзакупок информации, господин Меньшиков О. Е. получил с 1 января 2020 года по 31 июля 2021 года в качестве “гонорара” (сверх заработной платы худрука — директора), от Театра им. Ермоловой, по распоряжению своего заместителя С. В. Кузоятова 280 тыс. евро. По сути, устанавливая себе такие гонорары, Меньшиков О.Е. использует сцену государственного театра в своих личных целях. Складывается впечатление, что Меньшикова О.Е. с самого начала интересовало только здание Ермоловского театра в центре Москвы для проката спектаклей его “Товарищества 814” и бюджетное финансирование. Все это вызывает множество вопросов о рациональном использовании бюджетных денег” — пишут в письме артисты.
В письме также говорится, что, пользуясь сложившимися годами доверительными отношениями работников с предыдущими руководителями театра, Меньшиков перевел артистов на нижестоящие должности: “Поверив, что “все останется по-старому”, работники массово(!) подписались под новыми договорами, где почти у всех, кто сейчас попадает под увольнение, снижена категория. Никто не был уведомлен именно о понижении квалификационных категорий, это стало известно только сейчас из трудовых книжек в связи с увольнением. Никаких аттестационных или квалификационных комиссий по снижению категорий не проводилось. Заведомо планируя массовые увольнения, руководство театра целенаправленно не занимало этих артистов в постановках, а некоторых вывело из репертуара, чтобы говорить о незанятости работника. Таким образом, работодатель вопреки ч.2 ст.22 ТК РФ намеренно пренебрегал своей обязанностью и не обеспечивал сотрудников работой”.
В Комиссию по сокращению штата вошел только один представитель творческой профессии — сам Олег Меньшиков.
В конце письма актёры просят провести проверку соблюдения законодательства Российской Федерации в ГБУК г. Москвы “ГБУК “МДТ им М.Н. Ермоловой”.