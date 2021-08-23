Переживший несколько инфарктов Валерий Гаркалин вновь госпитализирован

67-летний Валерий Гаркалин упал в одном из заведений в центре столицы. Актер немедленно был доставлен в больницу. Ему диагностировали ушибленную рану головы, поэтому пока артист останется под присмотром врачей.

За последний год звезда “Ширли-мырли” несколько раз попадал в медицинское учреждение. Например, в начале 2020-го он оказался в клинике с пневмонией, а в конце — с ушибом головы и резаными ранами лица.

К слову, проблемы со здоровьем у Валерия Борисовича начались в 2008-м. Тогда актер находился на гастролях в Клайпеде и у него случился инфаркт. Через несколько месяцев у артиста произошел повторный приступ.