ФОТО | Оксана Акиньшина снялась полностью обнаженной

34-летняя Оксана Акиньшина опубликовала черно-белый кадр, на котором показала голое тело. На снимке актриса стоит спиной и смотрит вдаль. На артистке нет ничего, кроме панамы.

Поклонники осыпали звезду комплиментами, отметив, что она находится в прекрасной форме. “Шикарная женщина!”; “Мечта! Глаз невозможно оторвать”, — отреагировали подписчики.

Однако нашлись и те, кому публикация Оксаны не понравилась. Некоторые посчитали — неприлично взрослой женщине делиться подобными фотографиями. “Ну и зачем? Показать больше нечего?” — возмутились пользователи Instagram.

На критику звезда не отреагировала. Артистка вообще не обращает внимания на хейтеров. Не комментирует Оксана и слухи, которые ходят вокруг ее личной жизни. Напомним, весной этого года появилась информация, что у актрисы роман с Данилой Козловским. Поговаривали, что именно из-за Акиньшиной распался брак режиссера с Ольгой Зуевой.