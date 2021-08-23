ВИДЕО | Не повторять! Новый мировой рекорд по прыжкам с высоты в воду

Запись рекорда сам Сторнес опубликовал в Сети. На кадрах видно, что он прыгает со скалы и летит вниз в горизонтальном положении, вытянув в стороны руки и ноги. Он группируется, принимая вертикальное положение, лишь в последний момент перед входом в воду. Такой необычный и очень рискованный стиль прыжка — необходимое условие соревнований Death Diving.

Не лишним будет напомнить, что не стоит повторять подобные трюки. При прыжке с высоты 30 метров человек развивает на входе в воду скорость 25 метров в секунду (90 километров в час). Так что неудачное приводнение чревато травмами или даже смертью.

Абсолютный мировой рекорд по прыжкам в воду с большой высоты в 1987 году установил швейцарец Оливер Фавр. Он прыгнул с вышки высотой 53,9 метра. При этом в полете он исполнил двойное сальто назад. Еще один безумный прыжок совершил в 1982 году американец Дана Кунзе. Он прыгнул с высоты 52,5 метра. В полете атлет исполнил тройное вращение.

Отметим, что в 2015 году швейцарец Лассо Шалле прыгнул в озеро в Альпах с высоты 58,8 метра. Это выше, чем Пизанская башня. Однако рекорд зафиксирован не был, поскольку экстремал уже не смог самостоятельно выбраться из воды.