ВИДЕО | Снова в деле! Группа Vanilla Ninja выпустила новую песню “The Reason Is You”

“Мы так рады, что “The Reason Is You” дойдет до слушателей именно сегодня, в День независимости Эстонии, потому что клип на эту песню — наш первый музыкальный клип для международного рынка, снятый в Эстонии”, — сказала участница группы Пирет Ярвис-Милдер.

“В течение нашей карьеры мы снимались в Исландии, Южной Африке, на Майорке и много раз в Германии, но не в Эстонии. Так что мы были действительно счастливы, наконец, создать визуализацию для нашей музыки дома, потому что мы так долго мечтали об этом!”





Клип на “The Reason Is You” был снят в Таллиннском Kultuurikatel, и хотя режиссером клипа был Оливер Зоммер из Германии, съемочная группа состояла в основном из эстонцев. Видеооператор — Март Варес, стилистикой занималась Каролин Куусик, макияж сделали Кайя Трийса и Мамму, а за барабанами можно увидеть Борьку.

“The Reason Is You” стала первой песней, записанной Vanilla Ninja, которая объявила о своем воссоединении в конце прошлого года. “The Reason Is You” была первым демо, которое продюсер Дэвид Брандес прислал нам, когда мы начали обсуждать воссоединение”, — сказала солистка группы Ленна Куурмаа.