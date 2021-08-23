Культура
23.08.2021, 15:02

ВИДЕО | Снова в деле! Группа Vanilla Ninja выпустила новую песню “The Reason Is You”

 
Sascha Kramer
Совсем недавно группа Vanilla Ninja выпустила третью песню под названием “The Reason Is You” со своего грядущего альбома “Encore”, пишет Kroonika.

“Мы так рады, что “The Reason Is You” дойдет до слушателей именно сегодня, в День независимости Эстонии, потому что клип на эту песню — наш первый музыкальный клип для международного рынка, снятый в Эстонии”, — сказала участница группы Пирет Ярвис-Милдер.

“В течение нашей карьеры мы снимались в Исландии, Южной Африке, на Майорке и много раз в Германии, но не в Эстонии. Так что мы были действительно счастливы, наконец, создать визуализацию для нашей музыки дома, потому что мы так долго мечтали об этом!”


Клип на “The Reason Is You” был снят в Таллиннском Kultuurikatel, и хотя режиссером клипа был Оливер Зоммер из Германии, съемочная группа состояла в основном из эстонцев. Видеооператор — Март Варес, стилистикой занималась Каролин Куусик, макияж сделали Кайя Трийса и Мамму, а за барабанами можно увидеть Борьку.

“The Reason Is You” стала первой песней, записанной Vanilla Ninja, которая объявила о своем воссоединении в конце прошлого года. “The Reason Is You” была первым демо, которое продюсер Дэвид Брандес прислал нам, когда мы начали обсуждать воссоединение”, — сказала солистка группы Ленна Куурмаа.

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