23.08.2021, 12:34
Низложен! Олег Меньшиков покинул пост директора театра им. Ермоловой(1)
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Олег Меньшиков ушел с поста директора Театра Ермоловой. Актер, впрочем, пока останется в коллективе: он будет худруком. Новым директором стал Сергей Кузоятов, передает телеканал “Известия”.
Ранее артисты Театра имени Ермоловой рассказали о массовых увольнениях сотрудников. Сократить могут 29 актеров, некоторые из которых проработали десятки лет.
Руководство объясняет причину экономической ситуации в театре пандемией коронавируса, однако артисты считают, что массовое увольнение планировалось давно.
Актеры обратились в трудовую инспекцию и Минкультуры. Коллектив написал письмо в администрацию президента. По словам актеров, в 2015 году им без причин понизили категории, о чем они недавно узнали.
На днях же актеры обратились в следственный комитет и лично Путину, расписав финансовую деятельность театра. Как следует из их письма, ссылки на бедстенное финансовое положение театра несостоятельны.