Низложен! Олег Меньшиков покинул пост директора театра им. Ермоловой

Ранее артисты Театра имени Ермоловой рассказали о массовых увольнениях сотрудников. Сократить могут 29 актеров, некоторые из которых проработали десятки лет.

Руководство объясняет причину экономической ситуации в театре пандемией коронавируса, однако артисты считают, что массовое увольнение планировалось давно.

Актеры обратились в трудовую инспекцию и Минкультуры. Коллектив написал письмо в администрацию президента. По словам актеров, в 2015 году им без причин понизили категории, о чем они недавно узнали.

На днях же актеры обратились в следственный комитет и лично Путину, расписав финансовую деятельность театра. Как следует из их письма, ссылки на бедстенное финансовое положение театра несостоятельны.