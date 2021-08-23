“Шрамы и почерневшая кожа”: волонтер рассказал о МакSим после комы

Волонтеры всегда очень деликатно подходят к работе с пациентами — оказавшись в палате, Леонид первым делом сообщил, что он не доктор, а пришел как бы в гости — это делается, “чтобы человек чувствовал себя спокойно в своем временном доме”. Комната звезды выглядела самым обычным образом — кровать, тумбочка, небольшой стол, телевизор, по которому шли музыкальные клипы. Что касается продуктов или вещей, артистка объяснила, что на связи с близкими, с семьей, и все необходимое ей доставляют.

“Настроение у Марины было двойственное: с одной стороны, она была растерянная, как человек после сильного потрясения, — вспоминает волонтер. — А, с другой, понимала, что живая. Сказала, что очень соскучилась по дочкам, скорее мечтает их увидеть. У нее появился второй шанс жить. В какой-то момент, когда ее состояние еще было пограничным, а сознание не полностью ясным, ей стало страшно от мысли, что она больше не выйдет из больницы и не обнимет детей. Думала, что все, жизнь заканчивается. Поэтому искренне радовалась, что теперь может приподняться и, к примеру, посмотреть в окно. Я почувствовал, что у нее огромная воля к победе над болезнью, что она старается быть сильной. Мы договорились, что попробуем ходить — я должен был подстраховать, если она начнет терять равновесие. Марине была не в состоянии оценить, сможет ли она в принципе встать на ноги, удержат ли они ее. Поэтому попросила быть рядом. Когда человек месяцами лежит, мышцы отвыкают от нагрузки — у нее они просто сгорели”.