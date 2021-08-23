“Шрамы и почерневшая кожа”: волонтер рассказал о МакSим после комы
Последние несколько дней в Сети всерьез обсуждают, а действительно ли МакSим перенесла серьезную болезнь. Была ли кома, реанимация, ИВЛ, ЭКМО? То, что звезда достаточно быстро выписалась из больницы после того, как выкарабкалась буквально с того света, некоторых особо интеллектуальных личностей сподвигло на мысли о пиаре. И ладно бы они думали их наедине с собой, но подзабытые всеми артисты не стесняются позориться публично — привлекая какое-никакое, а все-таки внимание. Видимо, настолько все плохо, — “СтарХит” не упускает случая “пнуть” Юлию Беретту, которая уже поплатилась за свои подозрения кучей отписок.
Как оказалось, бредни дошли аж до тех, кто в течение двух месяцев ставил Марину на ноги в клинике, и мягко говоря, повергли их в недоумение. Одним из волонтеров, который ухаживал за артисткой, оказался Леонид: автор данного материала уже делала с этим мужчиной большой проект про бизнесменов, работающих в “красной зоне”. Поэтому, увидев на фото певицы в Инстаграм расписанный тайвек, сразу узнала “почерк” старого знакомого — лица за маской в таких “нарядах” просто не видно. Разрисовывать защитный костюм яркими красками перед началом смены — его фишка, можно уже делать целую выставку.
“Когда Марину перевели из реанимации в обычную палату, мы стали ее навещать, — поделился волонтер. — Она попала в базу данных на обход и опеку — это не медпомощь, а больше бытовая забота: одному надо передать вещи, другого переодеть, постричь. Все в разном состоянии после ИВЛ. Марина лежала одна в палате — я ее сразу даже не узнал, так как в нашем списке она шла, разумеется, не как МакSим, а просто по имени и фамилии. И, конечно, была крайне истощенная, слабая: как будто человек работал на каменоломне последние годы, и вот ее отправили сюда на восстановление сил. Там, где ставили капельницы, все было перевязано, забинтовано, места ввода инъекций зафиксированы, чтобы каждый раз не делать новых дырок. Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах. Ну и, конечно, она очень похудела — итак-то была не полная, а тут еще силы забрала борьба за жизнь. Кома стала спасением Марины — врачи и аппараты боролись, не пугая ее происходящим”.
Волонтеры всегда очень деликатно подходят к работе с пациентами — оказавшись в палате, Леонид первым делом сообщил, что он не доктор, а пришел как бы в гости — это делается, “чтобы человек чувствовал себя спокойно в своем временном доме”. Комната звезды выглядела самым обычным образом — кровать, тумбочка, небольшой стол, телевизор, по которому шли музыкальные клипы. Что касается продуктов или вещей, артистка объяснила, что на связи с близкими, с семьей, и все необходимое ей доставляют.
“Настроение у Марины было двойственное: с одной стороны, она была растерянная, как человек после сильного потрясения, — вспоминает волонтер. — А, с другой, понимала, что живая. Сказала, что очень соскучилась по дочкам, скорее мечтает их увидеть. У нее появился второй шанс жить. В какой-то момент, когда ее состояние еще было пограничным, а сознание не полностью ясным, ей стало страшно от мысли, что она больше не выйдет из больницы и не обнимет детей. Думала, что все, жизнь заканчивается. Поэтому искренне радовалась, что теперь может приподняться и, к примеру, посмотреть в окно. Я почувствовал, что у нее огромная воля к победе над болезнью, что она старается быть сильной. Мы договорились, что попробуем ходить — я должен был подстраховать, если она начнет терять равновесие. Марине была не в состоянии оценить, сможет ли она в принципе встать на ноги, удержат ли они ее. Поэтому попросила быть рядом. Когда человек месяцами лежит, мышцы отвыкают от нагрузки — у нее они просто сгорели”.
Сначала вместе с волонтером МакSим попробовала сидеть на кровати, потом постепенно начала вставать, борясь с головокружением. Первый раз сделала всего несколько шагов и сразу устала. “Первый раз мы дошли до двери, потом даже прошлись по коридору, — рассказывает Леонид. — Шла она настороженно, так как недостаточно хорошо чувствовала свой организм. И быстро теряла силы, поэтому от палаты мы далеко не отходили”.
Спустя пару занятий, когда стало понятно, что лечение артистка продолжит уже дома, под присмотром медиков и специалистов-реабилитологов, волонтеры решили устроить ей сюрприз. “Захотелось подарить человеку небольшой праздник, — объясняет Леонид. — Мы вдвоем с коллегой, Денисом, пришли в расписанных тайвеках — цветные, яркие. Сделали из этого небольшое событие — поздравили, произнесли речь. Товарищ пожелал Марине, чтобы написала песню на тему второго рождения и чуда, которое сотворили врачи. Сказала, что обязательно подумает об этом, но позже, когда окончательно придет в себя”.