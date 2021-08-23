Елизавета II готова судиться с собственным внуком

95-летняя Елизавета II наняла адвокатов, которые помогут ей принять меры в связи с неоднократными нападениями принца Гарри и Меган Маркл на монаршую семью. Королева надеется, что родственники одумаются и прекратят конфликт.

“Существует предел того, сколько они будут терпеть. Королеве и ее семье уже достаточно атак. Они обратились к адвокатам. Гарри и Меган поймут, что повторные нападения недопустимы. Уже все понимают, что хватит!” — поделился королевский источник.

Также юридическая команда Елизаветы II планирует отправить предупреждения компании Penguin Random House, которая готовится опубликовать мемуары принца Гарри. “Если кто-то был упомянут в книге и обвинен в чем-либо напрямую, это может быть клеветой, а также нарушением прав на частную семейную жизнь. Есть опасения, что американская общественность попадает в ловушку того, что говорят Гарри и Меган”, — добавил инсайдер.

Ранее 36-летний принц Гарри сравнил жизнь во дворце с жизнью в зоопарке. А Меган Маркл в интервью Опре Уинфри заявила, что семья мужа ее унижала. Более того, она обвинила родственников супруга в расизме.

Королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл пресекла высказывания Маркл, заявив, что та не так все поняла. “Не было беспокойства. Принцесса Анна предупреждала Гарри только о том, что если брак продолжится и будут дети, это повлечет большие проблемы. Она говорила ему о неспособности Меган ценить их культурное наследие и уважать институт короны. Как мы видим, Анна была права. Маркл интерпретировала эти слова так, будто подразумевался именно цвет кожи. Что ж, мы видим людей, которые очень хотят обнаружить слабое место там, где его, несомненно, нет”, — объясняла Кэмпбелл.