Trad.Attack!, NOËP и WATEVA приглашают жителей Эстонии принять участие во Всемирном дне чистоты

По словам Аннели Охвриль, исполнительного директора локомотива глобальной акции Let’s Do it World, именно в нынешнее сложное время организация Всемирного дня чистоты является особенно важной и необходимой. “Проблемы окружающей среды во время пандемии не исчезли, а наоборот, вышли на новый уровень. Мы должны продолжить объединять усилия, чтобы заниматься решением проблем окружающей среды и изменения климата. Всемирный день чистоты дает нам возможность объединиться, инициировать и продолжать системные изменения”, — поясняет Охвриль.

В этом году Всемирный день чистоты обращает внимание на мелкий мусор и прежде всего на окурки. В прошлом году в ходе акции 30 000 жителей Эстонии собрали более 1,5 миллиона окурков. Каждый окурок содержит помимо пластика также ядовитые вещества, из-за чего этот вид мусора считается одним из наиболее опасных и недопустимо его попадание в природу. Известно, что в Эстонии на улицы и в природу попадает 84 тонны окурков.

Руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Элике Савиорг призывает провести уборку и у себя дома, чтобы найти ненужные электроприборы и отправить их на новый круг использования. На помощь Всемирному дню чистоты приходит созданное в Эстонии новаторское приложение Ringy, которое помогает повторно использовать и перерабатывать все пожертвованное добровольцами электронное оборудование. Возможный доход будет пожертвован на продолжение деятельности команды Всемирного дня чистоты в Эстонии.