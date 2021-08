Trad.Attack!, NOËP и WATEVA приглашают жителей Эстонии принять участие во Всемирном дне чистоты

В прошлом году во Всемирном дне чистоты приняло участие более 11 миллионов человек в 165 странах. Организатор мероприятия Let’s Do It World теперь является аккредитованным членом Ассамблеи ООН по окружающей среды. Сегодня в сеть Let’s Do It World входят 164 страны.