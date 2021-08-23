Trad.Attack!, NOËP и WATEVA приглашают жителей Эстонии принять участие во Всемирном дне чистоты(3)
По словам Аннели Охвриль, исполнительного директора локомотива глобальной акции Let’s Do it World, именно в нынешнее сложное время организация Всемирного дня чистоты является особенно важной и необходимой. “Проблемы окружающей среды во время пандемии не исчезли, а наоборот, вышли на новый уровень. Мы должны продолжить объединять усилия, чтобы заниматься решением проблем окружающей среды и изменения климата. Всемирный день чистоты дает нам возможность объединиться, инициировать и продолжать системные изменения”, — поясняет Охвриль.
В этом году Всемирный день чистоты обращает внимание на мелкий мусор и прежде всего на окурки. В прошлом году в ходе акции 30 000 жителей Эстонии собрали более 1,5 миллиона окурков. Каждый окурок содержит помимо пластика также ядовитые вещества, из-за чего этот вид мусора считается одним из наиболее опасных и недопустимо его попадание в природу. Известно, что в Эстонии на улицы и в природу попадает 84 тонны окурков.
Руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Элике Савиорг призывает провести уборку и у себя дома, чтобы найти ненужные электроприборы и отправить их на новый круг использования. На помощь Всемирному дню чистоты приходит созданное в Эстонии новаторское приложение Ringy, которое помогает повторно использовать и перерабатывать все пожертвованное добровольцами электронное оборудование. Возможный доход будет пожертвован на продолжение деятельности команды Всемирного дня чистоты в Эстонии.
“Мы оставляем будущим поколениям большую нагрузку”, — говорит Керли Лаур, руководитель программы по окружающей среде для общеобразовательных школ в рамках Всемирного дня чистоты. Кроме этого она считает, что одна из главных задач деятельности энтузиастов Всемирного дня чистоты — это научить будущее поколение замечать детали и из деталей суметь сложить общую картину в большом масштабе. “Мы учим ответственности, командной работе, заботе друг о друге и благодаря этому честности и любви к окружающей среде и природе. Чем умнее будут будущие поколения, тем чище будет будущее. Дети изобретательны, активны и мотивированы”, — поясняет Лаур.
В награду неравнодушным воспитанникам детских садов и школьникам приготовлены два концерта. Ученики и учителя приглашены участвовать в уборке в промежутке с 13 по 24 сентября. Ожидается, что участники уборки запечатлят свой труд как с помощью фотокамер, так и текстов. Участвовать в розыгрыше концертов смогут те школы и детские сады, которые выполнят все условия, в том числе заполнят анкету обратной связи.
В позапрошлом году молодежь вдохновляли Nublu, Кристель Ааслайд и NOËP, и школьный концерт выиграли 37 учащихся школы Меремяэ в Сетумаа. В прошлом году знамя Всемирного дня чистоты высоко несли NOËP, Pluuto и Ариадне. Удача улыбнулась 82 воспитанникам детского сада “Таэбла” в Ляэнемаа и 118 учащимся гимназии “Вярска” в Сетумаа.
Проведение Всемирного дня чистоты в Эстонии поддерживают Эстонский центр инвестирования в окружающую среду, Ringy, Postimees Grupp, Raadio Elmar, ProTone, Транспортный департамент, Центр управления государственным лесом и ТОО “Сбор и утилизация отходов в Эстонии”.
В прошлом году во Всемирном дне чистоты приняло участие более 11 миллионов человек в 165 странах. Организатор мероприятия Let’s Do It World теперь является аккредитованным членом Ассамблеи ООН по окружающей среды. Сегодня в сеть Let’s Do It World входят 164 страны.
Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, всех, кто будет принимать участие во Всемирном дне чистоты, просят убирать в небольших группах или индивидуально, следуя общим установленным ограничениям.