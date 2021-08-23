ВИДЕО | Легендарная группа “Русский Размер” приглашает всех на Певческое поле 28 августа

В честь этой большой даты, “Русский Размер” готовит море сюрпризов для всех посетителей Lasnamäe Suvelõpupidu, где состоится единственный концерт группы в Прибалтике в этом году.

В этот день на Певческом поле будет работать большая улица еды, а также пройдет ярмарка товаров и услуг.

Почитать интервью с лидером группы “Русский Размер” Дмитрием Копотиловым можно ЗДЕСЬ.

Больше информации о билетах и ограничениях на страничке мероприятия в Facebook — https://www.facebook.com/events/4198821543532754