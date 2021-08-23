23.08.2021, 17:21
ВИДЕО | Легендарная группа “Русский Размер” приглашает всех на Певческое поле 28 августа(2)
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В конце лета, 28 августа, на морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится традиционный семейный фестиваль Lasnamäe Suvelõpupidu.
В честь этой большой даты, “Русский Размер” готовит море сюрпризов для всех посетителей Lasnamäe Suvelõpupidu, где состоится единственный концерт группы в Прибалтике в этом году.
В этот день на Певческом поле будет работать большая улица еды, а также пройдет ярмарка товаров и услуг.
Почитать интервью с лидером группы “Русский Размер” Дмитрием Копотиловым можно ЗДЕСЬ.
Больше информации о билетах и ограничениях на страничке мероприятия в Facebook — https://www.facebook.com/events/4198821543532754