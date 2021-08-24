Вера Сотникова заявила, что инопланетяне массово эвакуировались с Земли из-за коронавируса

Произошла миграция с Земли еще в мае 2020 года, однако только сейчас Вера решила рассказать об этом всем. По ее словам, сама она не встречалась с представителями внеземных рас, но недавно получила данные, которые свидетельствуют о том, что пришельцы существуют. Что касается исхода НЛО, то произошло это якобы потому, что пришельцы поняли — земляне обречены на вымирание. Спасти нас, согласно данным Сотниковой, может лишь одно — вакцинация.