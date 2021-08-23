23.08.2021, 22:19
ГАЛЕРЕЯ | В творческом городке Теллискиви открылся фестиваль Jazzkaar
Priit Simson
В понедельник в столичном творческом городке Теллискиви открылся крупнейший в странах Балтии фестиваль джазовой музыки Jazzkaar.
Уже в 32-ой раз фестиваль Jazzkaar порадует концертами любителей джаза. Послушать выступления музыкантов можно будет как на классических сценах, так и в необычных местах. В воскресенье фестиваль завершится бесплатными концертами в творческом городке Теллискиви.
В этом году фестиваль джаза в своей программе представит исполнителей из десяти стран. По всей Эстонии пройдет 37 концертов, на которых зрители смогут как услышать выступления известных вокалистов, так и насладиться инструментальной музыкой, напоминает rus.err.
С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.