25.08.2021, 11:30
ФОТО | Ноги от ушей! Эстонская спортсменка показала подписчикам шикарную фигуру(16)
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Проживающая на данный момент в США бывшая спортсменка семиборья Грете Гриффин (28) выставила в соцсети горячую фотографию в сексуальном платье.
На фото Гриффин сидит в роскошном коротком платье, поэтому прекрасно видны ее красивые длинные ноги и шикарная фигура. “Помните, кем вы были, прежде чем вам сказали, кем быть”, — подписала она фотографию.
Грете Шадейко вышла замуж за американского футболиста Роберта Гриффина в марте 2018 года и взяла себе фамилию Гриффин. 2 июля 2017 года у них родилась дочь Глория. В сентябре 2019 года родилась дочка Гамея.