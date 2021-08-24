Звезда эстонского шоу-бизнеса поделилась, какие качества в мужчинах заставляют ее ноги подкашиваться

Один из подписчиков Бригитте спросил: “Отчего у тебя подкашиваются ноги?”. На это Хунт ответила, что ей очень нравится приятный запах, исходящий от мужчины. Кроме того, важными качествами молодого человека она считает хороший стиль, высокий рост, вежливость, уверенность в себе и чувство юмора, о которых даже упомянула дважды.

Бригитте также объявила, что намерена отправиться в турне с Хендриком, поехать на рождественские вечеринки, а затем со второй половины декабря до конца апреля поехать за границу, где она начнет писать свою книгу.

Кроме того, следующей осенью Хунт планирует снова вернуться в Тартуский университет, чтобы получить вторую степень бакалавра или магистра журналистики, бизнеса или чего-то еще в этом направлении.

Разделяете ли вы мнение Бригитте Сюзанне Хунт? Пишите в комментариях!