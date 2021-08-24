ВИДЕО | Олег Газманов весело покатался на танке на фоне сгоревшего российского села

На кадрах Газманов прокатился на танке среди “моджахедов” с автоматами. “Был концерт в поле рядом с великим сражением ВОВ #огненнаядуга у села Борское, которому исполнилось 285 лет. Мне удалось успеть посадить #деревопобеды рядом с открывшимся музеем-панорамой и покататься на танке!!! Во время реконструкции боя!!!” — рассказал артист.