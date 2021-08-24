Новые подсчеты ученых: хот-дог сокращает жизнь на полчаса

Новый индекс, оценивающий влияние на питание почти 6000 продуктов, показал, что каждый съеденный человеком хот-дог может сократить жизнь на 36 минут.

Эксперты из Мичиганского университета заявили, что индекс также измеряет углеродный след каждого продукта, чтобы лучше понять влияние продуктов питания на планету.

Индекс учитывает все аспекты жизненного цикла продукта, в том числе то, как он был произведен, обработан, потреблен и утилизирован, а также насколько калорийен и питательно полезен продукт, объяснил автор исследования. “Рассматривая факторы риска, такие как натрий и трансжирные кислоты внутри хот-дога, уравновешенные пользой его полиненасыщенных жиров и волокон, мы пришли к окончательному значению 36 минут здоровой жизни, потерянных на хот-дог”.

И наоборот, исследователи обнаружили, что арахисовое масло может увеличить продолжительность жизни на 33 минуты. Лосось также получил зеленый цвет за его питательную ценность, увеличив продолжительность жизни на 16 минут.

Как уже указывалось в многочисленных исследованиях, переработанное мясо часто состоит из неузнаваемых ингредиентов, включая химические вещества, красители, подсластители и консерванты. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среди основных причин смерти три состояния, которые можно предотвратить; болезни сердца, слабоумие и рак.