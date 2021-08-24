Семен Слепаков после развода похудел с горя

О расставании супругов стало известно благодаря Ксении Собчак еще в 2019-м. А этой весной Слепаков и сам подтвердил статус холостяка. С Кариной артист прожил почти семь лет. Брюнетка предпочитала держаться в стороне от публичности и редко появлялась в компании звезды, предпочитая держать личное за кадром.

Как оказалось, бывшие все еще поддерживают связь, хотя развод был для обоих непростым решением. “Я развелся. Это очень грустно. Но мы с Кариной продолжаем дружить и общаться, и за это я нами горжусь”, — заявил он в посте, опубликованном в честь своего 42-летия.

После развала семьи Семен заметно осунулся. Впрочем, поклонники уверены: все ради новой возлюбленной — Светланы Ходченковой. Именно ей некоторые приписывают роль разлучницы. “Я похудел на 13 килограммов, а также с апреля не пью и не курю. Но сегодня могу начать — пока не знаю, как сложится. Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся четыре раза. Правда, растянул плечо и пока не могу продолжать, зато как я гордился собой! Плюс есть еще несколько личных моментов, которые я разрулил, и почувствовал себя молодцом”, — похвастался сценарист.

Приятные перемены произошли и в профессиональной деятельности Слепакова. “Я долго думал, чем заняться после “Домашнего ареста”, а потом устал думать и снял пилот сериала про 90-е и семью преподавателей, чем-то похожую на мою. Теперь работаю над первым сезоном. И еще, я наконец решился попробовать свои силы в качестве режиссера. Не знаю, что из этого выйдет, но челендж мощный”, — заявил автор популярных сериалов.

Звездные друзья поздравили артиста с днем рождения в комментариях. Так, теплые слова оставили Михаил Галустян, Алика Смехова, Ксения Собчак. Поклонники также не остались в стороне: “Здоровья физического и творческого!”; “С кавээновских времен вы для меня the best! Удачи и творческих успехов”; “Умиротворения и всеобволакивающего спокойствия”.