ИНТЕРВЬЮ | "У вас прекрасная музыкальная культура": джаз-легенда Карен Соуза рассказала, почему ей понравилось в Эстонии

Карен Соуза начала свою карьеру с вокала для электронной музыки. Под псевдонимами она пела версии хитов 70-х, 80-х и 90-х, таких, как “Creep ” от Radiohead и “Do You Really Want to Hurt Me" от Culture Club . Ее версия “Creep” была использована в фильме "Теорема зеро" (2013). В 2010 году она выступала в Blue Note Tokyo и подписала контракт с JVC Victor в Японии. Гастролировала в Венесуэле, Бразилии, Мексике, Китае, Корее, Испании и Италии, пишет star-wiki.ru.