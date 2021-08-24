ИНТЕРВЬЮ | "У вас прекрасная музыкальная культура": джаз-легенда Карен Соуза рассказала, почему ей понравилось в Эстонии
-Откуда вы приехали в Эстонию?
-Я живу в Аргентине, и приехала оттуда. Здесь — мое первое выступление с тех пор, как началась вся эта ситуация в мире, поэтому я очень счастлива быть здесь.
-Посещали ли вы Эстонию раньше?
-Нет, это первый раз, и мне она нравится.
-Как долго вы уже находитесь здесь?
-Уже несколько дней, репетируем, привыкаем с командой к разнице во времени с Аргентиной — в 6 часов.
-Не возникло ли проблем при пересечении границы?
-Нет, у нас заранее были все нужные бумаги, тесты, и всё прочее, так что — нет, проблем не возникло.
-Вы вакцинированы?
-Пока что нет.
-А собираетесь?
-На самом деле я не знаю.
-Успели уже что-нибудь посетить в Эстонии? Собираетесь в Таллинн?
-Сейчас мы здесь, в Саку, вокруг лес, много гуляем.. Здесь очень красиво. И да, может быть даже сегодня поедем в Таллинн. Я думаю там мы посетим церкви, какие-нибудь исторические здания.
-Знаете ли вы каких-нибудь эстонских музыкантов?
-Здесь, в Эстонии, у вас действительно прекрасная музыкальная культура. Известно, что тут много хороших и больших оркестров, и также прекрасных музыкантов.
-Что вы подготовили для эстонской аудитории? Может, что-то особенное?
-Я здесь впервые, поэтому мы возьмем понемногу из каждого альбома, которых у меня 4. Будем исполнять классику, хиты, которые люди хотят услышать, такие, как “Creep”, “Every Breathe You Take”, и у нас также есть несколько особенных песен, которые мы включили в этот список специально для Эстонии, но это сюрприз.
-Это сложно — петь в стиле джаз?
Я не знаю, откуда это взялось.. но для меня это кажется таким естественным. Есть и другие жанры, которые мне очень нравятся, но я не думаю, что могу их петь. Такие, как танго.. Знаете аргентинское танго? Для меня он очень сложный, я не могу представить, что пою танго, потому что это совсем другое.
-Что бы вы пожелали читателям Delfi?
-Я считаю, что самое главное в человеческом существовании — это любовь, и на самом деле в этой ситуации, которая существует в нашем мире, любовь — это самая важная вещь, так что это мое пожелание.
Смотрите фото с репетиции!
Карен Соуза начала свою карьеру с вокала для электронной музыки. Под псевдонимами она пела версии хитов 70-х, 80-х и 90-х, таких, как “Creep ” от Radiohead и “Do You Really Want to Hurt Me" от Culture Club . Ее версия “Creep” была использована в фильме "Теорема зеро" (2013). В 2010 году она выступала в Blue Note Tokyo и подписала контракт с JVC Victor в Японии. Гастролировала в Венесуэле, Бразилии, Мексике, Китае, Корее, Испании и Италии, пишет star-wiki.ru.