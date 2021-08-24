ИНТЕРВЬЮ | "У вас прекрасная музыкальная культура": джаз-легенда Карен Соуза рассказала, почему ей понравилось в Эстонии

-Откуда вы приехали в Эстонию?

-Я живу в Аргентине, и приехала оттуда. Здесь — мое первое выступление с тех пор, как началась вся эта ситуация в мире, поэтому я очень счастлива быть здесь.

-Посещали ли вы Эстонию раньше?

-Нет, это первый раз, и мне она нравится.

-Как долго вы уже находитесь здесь?

-Уже несколько дней, репетируем, привыкаем с командой к разнице во времени с Аргентиной — в 6 часов.

-Не возникло ли проблем при пересечении границы?

-Нет, у нас заранее были все нужные бумаги, тесты, и всё прочее, так что — нет, проблем не возникло.

-Вы вакцинированы?

-Пока что нет.

-А собираетесь?

-На самом деле я не знаю.

-Успели уже что-нибудь посетить в Эстонии? Собираетесь в Таллинн?

-Сейчас мы здесь, в Саку, вокруг лес, много гуляем.. Здесь очень красиво. И да, может быть даже сегодня поедем в Таллинн. Я думаю там мы посетим церкви, какие-нибудь исторические здания.

-Знаете ли вы каких-нибудь эстонских музыкантов?

-Здесь, в Эстонии, у вас действительно прекрасная музыкальная культура. Известно, что тут много хороших и больших оркестров, и также прекрасных музыкантов.

-Что вы подготовили для эстонской аудитории? Может, что-то особенное?

-Я здесь впервые, поэтому мы возьмем понемногу из каждого альбома, которых у меня 4. Будем исполнять классику, хиты, которые люди хотят услышать, такие, как “Creep”, “Every Breathe You Take”, и у нас также есть несколько особенных песен, которые мы включили в этот список специально для Эстонии, но это сюрприз.

-Это сложно — петь в стиле джаз?

Я не знаю, откуда это взялось.. но для меня это кажется таким естественным. Есть и другие жанры, которые мне очень нравятся, но я не думаю, что могу их петь. Такие, как танго.. Знаете аргентинское танго? Для меня он очень сложный, я не могу представить, что пою танго, потому что это совсем другое.

-Что бы вы пожелали читателям Delfi?