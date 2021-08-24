Сегодня вечером мировой премьерой открывается Таллиннский фестиваль камерной музыки

"Мы рады поздравить всех любителей музыки с открытием Фестиваля ,” говорит руководитель PLMF Пилле Лилль. "Второй раз художественным руководителем Фестиваля станет Маано Мянни, прекрасно составленные программы которого и приглашённые фантастические музыканты вдохнут в Фестиваль новую жизнь!”

На открытии Фестиваля, 24 августа в 19:00, в зале Дома Братства Черноголовых состоится мировая премьера произведения “La Passione” Элис Халлик, написанного по заказу Фестиваля. В настроении “Бури и натиска” прозвучат также Фортепианное трио Людвига ван Бетховена и Симфония no. 49 “La Passione” Йозефа Гайдна. Произведения исполнят Трийн Руубель-Лиллеберг (скрипка), Теодор Синк (виолончель), Стен Хейноя (фортепиано), Оксана Синькова (флейта), Рийво Калласмаа (гобой), Энеко Ириарте (кларнет, Испания), Креэте Перанди (валторна) и Пеэтер Сарапуу (фагот)

В среду, 25 августа, в белом зале Братства Черноголовых в 19:00 на концерте “Молодые таланты” прозвучат струнные квартеты Дмитрия Шостаковича и Йозефа Гайдна, а также Соната для скрипки и фортепиано Рихарда Штрауса.

Со своим дебютом выступит струнный квартет M4GNET, в который входят музыканты международного уровня Роберт Траксманн (скрипка), Катарийна Мария Китс (скрипка), Март Куусма (альт) и Марсель Йоханнес Китс (виолончель). В качестве молодых талантов выступят Ханс Кристиан Аавик (скрипка) и Каролина Жукова (фортепиано).

Звёзды Фестиваля - концертмейстер Венских филармоников Фёдор Рудин и один из лучших гобоистов в мире Калев Кульюс выступят на сцене белого зала Братства Черноголовых 26 августа в 19:00 в концерте “Вдохновение”, и 28 августа в 19:00 в церкви Яани на гала-концерте Фестиваля. Также на гала-концерте Мари-Анн и Тунне Келам вручат ставшую традиционной премию PLMF “Молодой музыкант 2021»

На Фестивале также выступят международно известные музыканты скрипач Маано Мянни, альтистка Лийза Рандалу из Германии, виолончелист Силуан Хирвоя, трубач Индрек Вау, пианисты Ирина Захаренкова и София Рахман из Великобритании и др.