25.08.2021, 09:52
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс(1)
"С величайшей печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Во вторник он мирно ушел из жизни в лондонской больнице, окруженный своей семьей. Он был одним из величайших барабанщиков своего поколения", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте коллектива.
Ранее стало известно, что Уоттс из-за состояния здоровья не примет участие в американском турне группы. Ему сделали срочную операцию на сердце. Когда врачи запретили музыканту присоединиться к предстоящему турне, он пошутил, что "впервые в жизни потерял чувство ритма".