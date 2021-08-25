Шоубиз
25.08.2021, 09:52

Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

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FILE PHOTO: BRITISH ROLLING STONES POP STAR CHARLIE WATTS DURING HIS CONCERT IN BARCELONA.
FILE PHOTO: BRITISH ROLLING STONES POP STAR CHARLIE WATTS DURING HIS CONCERT IN BARCELONA.
Foto: Reuters Photographer, Reuters
Ударник легендарной рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет в одной из больниц Лондона, сообщил представитель музыканта Бернард Доэрти.

"С величайшей печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Во вторник он мирно ушел из жизни в лондонской больнице, окруженный своей семьей. Он был одним из величайших барабанщиков своего поколения", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте коллектива.

Ранее стало известно, что Уоттс из-за состояния здоровья не примет участие в американском турне группы. Ему сделали срочную операцию на сердце. Когда врачи запретили музыканту присоединиться к предстоящему турне, он пошутил, что "впервые в жизни потерял чувство ритма".

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