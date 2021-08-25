Голый мальчик с обложки альбома Nirvana подрос и подал в суд на музыкантов(10)
Обложка альбома Nevermind стала одной из самых узнаваемых обложек всех времен. На ней изображен обнаженный младенец под водой в бассейне. Снимок обычно воспринимается как заявление о капитализме, поскольку включает цифровое наложение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которому, похоже, с энтузиазмом плывет ребенок. Несексуальные обнаженные фотографии младенцев, как правило, не считаются запрещённым контентом по закону.
Однако Спенсер Элден так не считает. 30-летний мужчина, который был тем младенцем, подал иск против длинного списка ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича; Кортни Лав, управляющей имуществом Курта Кобейна; Гая Осири и Хизер Парри, управляющих поместьем Кобейна; фотографа Кирка Веддла; художественного руководителя Роберта Фишера; и ряда существующих или несуществующих звукозаписывающих компаний, которые выпустили или распространили альбом за последние три десятилетия. По данным Variety, он требует не менее 150 000 долларов от каждого фигуранта иска.
Спенсер утверждает, что его изображение обнаженной натуры на обложке альбома представляет собой запрещённый откровенный контент с изображением детей.
В иске говорится: «Ответчики намеренно продавали это в коммерческих целях и использовали шокирующий характер изображения Спенсера для продвижения себя и своей музыки за его счет. Обвиняемые использовали откровенный контент, изображающий Спенсера, в качестве важного элемента схемы продвижения пластинок, обычно используемой в музыкальной индустрии для привлечения внимания, где на обложках альбомов дети изображались в сексуально провокационной манере, чтобы получить известность, стимулировать продажи и привлечь внимание СМИ и критиков».
Роберт Льюис, адвокат Элдена, предлагает необычную интерпретацию изображения, утверждая, что включение валюты в кадр заставляет ребенка выглядеть «секс-работником».
Отметим, Элден неоднократно воссоздавал эту сцену, ныряя в бассейн, чтобы позировать (в плавках) по случаю 10-й, 17-й, 20-й и 25-й годовщины альбома. Однако в большинстве интервью, сопровождавших эти фотосессии, он выражал глубоко смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря обложке Nevermind. Ему неловко, что почти все видели его обнаженным. До сих пор, несмотря на его неоднозначное отношение к наследию фотографии, он не называл ее запрещённой.
Элден рассказывал, что ему никогда не платили за фотографию сверх тех 200 долларов, которые его родителям получили за нее в день съемки. В предыдущих интервью он утверждал, что пытался связаться с Гролом и Новоселичем на дружеской ноте, но так и не получил ответа. Возможно, новый иск основан на том, что родители Элдена даже не подписали документы, разрешающие любое использование изображения.