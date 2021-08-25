Голый мальчик с обложки альбома Nirvana подрос и подал в суд на музыкантов

Обложка альбома Nevermind стала одной из самых узнаваемых обложек всех времен. На ней изображен обнаженный младенец под водой в бассейне. Снимок обычно воспринимается как заявление о капитализме, поскольку включает цифровое наложение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которому, похоже, с энтузиазмом плывет ребенок. Несексуальные обнаженные фотографии младенцев, как правило, не считаются запрещённым контентом по закону.

Однако Спенсер Элден так не считает. 30-летний мужчина, который был тем младенцем, подал иск против длинного списка ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича; Кортни Лав, управляющей имуществом Курта Кобейна; Гая Осири и Хизер Парри, управляющих поместьем Кобейна; фотографа Кирка Веддла; художественного руководителя Роберта Фишера; и ряда существующих или несуществующих звукозаписывающих компаний, которые выпустили или распространили альбом за последние три десятилетия. По данным Variety, он требует не менее 150 000 долларов от каждого фигуранта иска.

Спенсер утверждает, что его изображение обнаженной натуры на обложке альбома представляет собой запрещённый откровенный контент с изображением детей.

В иске говорится: «Ответчики намеренно продавали это в коммерческих целях и использовали шокирующий характер изображения Спенсера для продвижения себя и своей музыки за его счет. Обвиняемые использовали откровенный контент, изображающий Спенсера, в качестве важного элемента схемы продвижения пластинок, обычно используемой в музыкальной индустрии для привлечения внимания, где на обложках альбомов дети изображались в сексуально провокационной манере, чтобы получить известность, стимулировать продажи и привлечь внимание СМИ и критиков».

Роберт Льюис, адвокат Элдена, предлагает необычную интерпретацию изображения, утверждая, что включение валюты в кадр заставляет ребенка выглядеть «секс-работником».