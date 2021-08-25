ВИДЕО | Стали известны название и некоторые подробности "Матрицы 4"

Как пишет Entertainment Weekly, на CinemaCon также показали трейлер фильма, однако в сети его пока нет. По сообщению издания, герой Киану Ривза понимает, что с его реальностью что-то не так. В конце трейлера герой Джонатана Гроффа (“Охотник за разумом”) говорит Нео: “После всех этих лет вернуться туда, откуда все началось… обратно в Матрицу”.

Режиссёром стала Лана Вачовски (предыдущие фильмы она снимала со своей сестрой Лилли — впрочем, в те годы они еще были братьями). Среди новых актёров будут также Яхья Абдул-Матин II (“Аквамен”), Нил Патрик Харрис (“Как я встретил вашу маму”), Джессика Хенвик (“Люк Кейдж”) и многие другие.

К своим ролям вернутся Кэрри-Энн Мосс (Тринити), Джада Пинкетт Смит (Ниоба), Ламбер Вильсон (Меровинген), Даниэл Бернхардт (Агент Джонсон). А Лоренса Фишберна обидели: не позвали в фильм. Слабым утешением для него стали совместные съемки с Киану Ривзом в четвертой части другой франшизы — “Джон Уик”.

Премьера же новой “Матрицы” назначена на 22 декабря 2021 года.