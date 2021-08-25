25.08.2021, 14:00
Лиза Арзамасова рассекретила королевское имя сына(4)
“Ну а теперь знакомьтесь ближе: наш Лев Ильич! Лёвушка”, — подписала публикацию Арзамасова.
“Помни, кем ты являешься, Лео”, — оставил комментарий под записью старший сын Авербуха Мартин. “Какое красивое благородное имя”, — восхищается певица Зара. “Добро пожаловать в мир”, — приветствует Сати Казанова. “Сладкая пятка”, — оценивает увиденное с гастрономической точки зрения Елена Валюшкина.
О рождении ребенка стало известно 14 августа.