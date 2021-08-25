Шоубиз
25.08.2021, 14:00

Лиза Арзамасова рассекретила королевское имя сына

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screenshot - youtube
Актриса Елизавета Арзамасова, супруга хореографа и продюсера Ильи Авербуха, объявила имя их первенца. Об этом артистка сообщила в Instagram.

“Ну а теперь знакомьтесь ближе: наш Лев Ильич! Лёвушка”, — подписала публикацию Арзамасова.

“Помни, кем ты являешься, Лео”, — оставил комментарий под записью старший сын Авербуха Мартин. “Какое красивое благородное имя”, — восхищается певица Зара. “Добро пожаловать в мир”, — приветствует Сати Казанова. “Сладкая пятка”, — оценивает увиденное с гастрономической точки зрения Елена Валюшкина.

О рождении ребенка стало известно 14 августа.

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