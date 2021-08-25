Эстонский артист балета Анатолий Архангельский борется за жизнь в Италии: “Его транспортировка больше невозможна”

Председатель правления Эстонского балетного союза Трийну Упкин призналась, что, по словам врача Анатолия, его транспортировка больше невозможна и лечение продолжится в Италии. В последние недели состояние солиста Эстонского национального балета оставалось стабильным из-за лечения, благодаря которому доктор Джан Луиджи Джильи ранее спас жизнь пациента с неизлечимой болезнью с аналогичными симптомами. У Анатолия началось экспериментальное лечение на основе диеты.

Эстонский союз балета заявляет, что после того, как весной Анатолий перенес Covid-19 и лихорадка прекратилась, можно было подумать, что уже все обошлось. Открылись театры, возобновил работу Национальный балет Эстонии, но в балетном зале и на сцене Анатолию стало хуже: голова постоянно болела и кружилась, равновесие нарушилось, зрение ухудшилось, левая рука зудела. Анатолий взял больничный и надеялся, что отпуск даст ему возможность полностью восстановиться. К сожалению, этого было недостаточно, а симптомы только усугублялись. После зуда в руке начались судороги, зрение ухудшилось еще сильнее, ежедневные занятия стало выполнять не под силу.

Поскольку эстонские врачи не смогли поставить диагноз Анатолию, его доставили в Удине, Италия, где расположена больница, специализирующаяся на неврологии. Они прибыли туда 23 июля.

Четыре недели назад жена Анатолия Марика Муйсте рассказала в передаче Ringvaade, что ситуация очень плохая и мужчина ничего не может сделать сам. Марика поделилась, что положительным моментом является то, что он не чувствует боли, но в то же время у него размытое зрение, он не определяет дистанцию, когда кто-то находится рядом с ним.

По словам жены Анатолия, мужчина не может есть и пить самостоятельно, и все эти элементарные вещи, которые кажутся очень простыми, для него невозможны. Марика также отметила, что у ее мужа сильные судороги, которые сводят все тело.