Эстонский артист балета Анатолий Архангельский борется за жизнь в Италии: “Его транспортировка больше невозможна”
Председатель правления Эстонского балетного союза Трийну Упкин призналась, что, по словам врача Анатолия, его транспортировка больше невозможна и лечение продолжится в Италии. В последние недели состояние солиста Эстонского национального балета оставалось стабильным из-за лечения, благодаря которому доктор Джан Луиджи Джильи ранее спас жизнь пациента с неизлечимой болезнью с аналогичными симптомами. У Анатолия началось экспериментальное лечение на основе диеты.
Эстонский союз балета заявляет, что после того, как весной Анатолий перенес Covid-19 и лихорадка прекратилась, можно было подумать, что уже все обошлось. Открылись театры, возобновил работу Национальный балет Эстонии, но в балетном зале и на сцене Анатолию стало хуже: голова постоянно болела и кружилась, равновесие нарушилось, зрение ухудшилось, левая рука зудела. Анатолий взял больничный и надеялся, что отпуск даст ему возможность полностью восстановиться. К сожалению, этого было недостаточно, а симптомы только усугублялись. После зуда в руке начались судороги, зрение ухудшилось еще сильнее, ежедневные занятия стало выполнять не под силу.
Поскольку эстонские врачи не смогли поставить диагноз Анатолию, его доставили в Удине, Италия, где расположена больница, специализирующаяся на неврологии. Они прибыли туда 23 июля.
Четыре недели назад жена Анатолия Марика Муйсте рассказала в передаче Ringvaade, что ситуация очень плохая и мужчина ничего не может сделать сам. Марика поделилась, что положительным моментом является то, что он не чувствует боли, но в то же время у него размытое зрение, он не определяет дистанцию, когда кто-то находится рядом с ним.
По словам жены Анатолия, мужчина не может есть и пить самостоятельно, и все эти элементарные вещи, которые кажутся очень простыми, для него невозможны. Марика также отметила, что у ее мужа сильные судороги, которые сводят все тело.
Марика рассказала, что в Италию они решили поехать потому, что в Эстонии обследование ограничено и все занимает очень много времени, поэтому они начали искать возможности за границей. Поскольку сестра Анатолия несколько лет живет в Италии, выбор пал на нее.
Марика Муйсте сказала, что врачи очень удивлены интенсивным и стремительным развитием болезни. По ее словам, врачи подозревают, что COVID-19 активировал заболевание, которое присутствовало в организме, но могло развиться в более позднем возрасте.
Больничная касса была готова оплачивать медицинские расходы Анатолия до 8 августа, но, благодаря поддержке Союза балета Эстонии, было собрано более 150 000 евро на оплату лечения Анатолия и сопутствующие расходы.