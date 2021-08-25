“Меньшиков пил как сапожник”: театральный скандал набирает обороты(12)
Против руководства негативно отзывается актриса и председатель профкома театра Наталия Потапова, работающая здесь с 1976 года. Она считает, что Меньшиков уничтожает культурное учреждение.
“Все знают, что Олег Меньшиков пил как сапожник! В первый год своей работы в театре из-за его пьянства отменили 23 спектакля. И сам себе выговоры он не объявлял! В том числе отменяли и гастроли, из-за чего театр лишался денег. А мы все жалели его: “Как же так, Олежек, это же болезнь!” Я сразу стала врагом народа, поскольку не могу говорить, что черное это белое. Какой он тогда ужасный спектакль выпустил — “Снегурочку”: артистам приходилось играть непонятно что”, — негодует 69-летняя артистка. “Первое, что мы от Олега получили — это письмо, которое он повесил в театре и в котором всех оскорбил. Дескать, все бездари, плохо танцуют. Единственный спектакль, который играли в нашем театре долго — шесть с половиной лет — “Язычники”. И то, потому, что его поставил Женя Каменькович, с кем Меньшиков в футбол играет”, — добавила она.
Руководство учреждения уже отреагировало на выпады действующих и бывших сотрудников, отметив, что ничего противозаконного не происходит. Оно также планирует подать в суд на тех, кто распространял клевету в адрес Олега Евгеньевича.
“Обращаем внимание, что все артисты, находящиеся в списке на сокращение и считающие это несправедливым, имеют законное право обратиться в суд, чтобы решить вопрос цивилизованно и в рамках правовых взаимоотношений. Ставим в известность, что представители театра готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации Театра имени Ермоловой и его художественного руководителя”, — сообщили недавно в пресс-службе театра.