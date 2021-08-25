“Меньшиков пил как сапожник”: театральный скандал набирает обороты

“Все знают, что Олег Меньшиков пил как сапожник! В первый год своей работы в театре из-за его пьянства отменили 23 спектакля. И сам себе выговоры он не объявлял! В том числе отменяли и гастроли, из-за чего театр лишался денег. А мы все жалели его: “Как же так, Олежек, это же болезнь!” Я сразу стала врагом народа, поскольку не могу говорить, что черное это белое. Какой он тогда ужасный спектакль выпустил — “Снегурочку”: артистам приходилось играть непонятно что”, — негодует 69-летняя артистка. “Первое, что мы от Олега получили — это письмо, которое он повесил в театре и в котором всех оскорбил. Дескать, все бездари, плохо танцуют. Единственный спектакль, который играли в нашем театре долго — шесть с половиной лет — “Язычники”. И то, потому, что его поставил Женя Каменькович, с кем Меньшиков в футбол играет”, — добавила она.