Мадам Плюшкина: самая экономная женщина в мире моется в одежде и ест выброшенную другими еду

Кейт Хашимото живет в Нью-Йорке уже три года и работает бухгалтером. Несмотря на то что Нью-Йорк является одним из самых дорогих городов мира, женщина тратит всего 200 долларов в месяц. При этом средняя стоимость месяца жизни в этом городе составляет 1,3 тысячи долларов в месяц, не считая аренды жилья.

Хашимото рассказала, что не любит тратить деньги и всегда старается платить как можно меньше. Так, с 1998 года она решила перестать покупать новое нижнее белье. Кроме того, американка отказалась от использования туалетной бумаги.

Женщина следит за рассылками о скидках и старается участвовать в маркетинговых акциях и раздачах бесплатных товаров, благодаря которым она запасается туалетными принадлежностями. Она сохраняет использованные салфетки для рук из общественных туалетов, чтобы использовать их повторно.

Хашимото никогда не платила деньги за мебель, вместо этого женщина предпочитает подбирать ее на улице. Постель женщины сделана из ковриков для йоги, а в качестве обеденного стола она использует стопку журналов. Американка старается не готовить пищу, чтобы не тратить деньги на газ и электричество. Она использует посудомойку и духовку как места для хранения.

Еду Хашимото также предпочитает не покупать. Она находит ее в мусоре возле кафе и супермаркетов. Женщина не ходит с друзьями в рестораны за исключением случаев, когда те угощают ее.

Вместо стирки одежды она принимает душ вместе с ней.

Будет обидно, но вместе с тем и забавно, если все сэкономленные деньги в результате уйдут на ее лечение от этой зависимости.