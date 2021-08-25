"Я разочарована": эстонские блогерши рассказали, что думают о запрете “сексуального контента” на OnlyFans

OnlyFans — платформа, где создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на них. OnlyFans похожа на все другие платформы, однако за нажатие “подписаться” тут надо платить деньги, сколько — создатель контента устанавливает сам.

Среди эстонских блогеров этот сайт стал довольно популярным, многие выставляют туда свои фотографии и видео, причем неплохо на этом зарабатывая.

Блогерша и звезда эстонского реалити-шоу Хелен Кыпп поделилась с “Бубликом”, что ей очень жаль тех девушек и блогеров, которые во многом зависят от этой платформы. “Понятно, что Onlyfans запрещает порнографический контент по некой причине, связанной с банком, однако жаль, что многим, кто вложил в него большие средства, придется искать новую платформу.

Однако обнаженные фотографии по-прежнему разрешены. Я не могу точно раскрыть, что публикую, потому что это приватный контент, и что там — известно только подписчикам, но у меня также много другого, что я делаю на OnlyFans, поэтому это новое изменение не так сильно повлияет на меня, однако мне нужно знать точно в будущем, какой контент соответствует их новой политике. Может тогда действительно исчезнет такая прекрасная свобода, но новые ограничения меня не коснутся. Однако мне очень жаль других блогеров, которые сильно зависят от этой платформы и чей контент является порнографическим”, — написала она.

Эстонская мотоблогерша Сандра Роосме ведет аккаунт на OnlyFans, однако также публикует откровенные фотографии и видео в Instagram. Роосме рассказала, что она даже рада введению новых правил, и, по ее мнению, они улучшат репутацию этой платформы.

“Я считаю, что это очень разумное решение. Я с самого начала говорила, что OnlyFans — это не порносайт. Новые правила просто подтверждают это для всех, и, вероятно, репутация OnlyFans теперь улучшится.