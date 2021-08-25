"Я разочарована": эстонские блогерши рассказали, что думают о запрете “сексуального контента” на OnlyFans(11)
OnlyFans — платформа, где создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на них. OnlyFans похожа на все другие платформы, однако за нажатие “подписаться” тут надо платить деньги, сколько — создатель контента устанавливает сам.
Среди эстонских блогеров этот сайт стал довольно популярным, многие выставляют туда свои фотографии и видео, причем неплохо на этом зарабатывая.
Блогерша и звезда эстонского реалити-шоу Хелен Кыпп поделилась с “Бубликом”, что ей очень жаль тех девушек и блогеров, которые во многом зависят от этой платформы. “Понятно, что Onlyfans запрещает порнографический контент по некой причине, связанной с банком, однако жаль, что многим, кто вложил в него большие средства, придется искать новую платформу.
Однако обнаженные фотографии по-прежнему разрешены. Я не могу точно раскрыть, что публикую, потому что это приватный контент, и что там — известно только подписчикам, но у меня также много другого, что я делаю на OnlyFans, поэтому это новое изменение не так сильно повлияет на меня, однако мне нужно знать точно в будущем, какой контент соответствует их новой политике. Может тогда действительно исчезнет такая прекрасная свобода, но новые ограничения меня не коснутся. Однако мне очень жаль других блогеров, которые сильно зависят от этой платформы и чей контент является порнографическим”, — написала она.
Эстонская мотоблогерша Сандра Роосме ведет аккаунт на OnlyFans, однако также публикует откровенные фотографии и видео в Instagram. Роосме рассказала, что она даже рада введению новых правил, и, по ее мнению, они улучшат репутацию этой платформы.
“Я считаю, что это очень разумное решение. Я с самого начала говорила, что OnlyFans — это не порносайт. Новые правила просто подтверждают это для всех, и, вероятно, репутация OnlyFans теперь улучшится.
Для меня это ничего не меняет, потому что я никогда не делала порнографический контент на OnlyFans и в планах не было начинать. Так что я могу спокойно продолжать постить туда и не беспокоиться о новых правилах. На самом деле я даже рада. На мой взгляд, эти правила улучшат среду OnlyFans”, — рассказала Сандра Роосме.
Популярная среди молодежи эстонская блогерша Энни Бритта поделилась, что разочарована в новых правилах, поскольку ей жаль девушек, для которых использование OnlyFans — единственный доход.
“Поскольку я не размещаю сексуальный контент на своем OnlyFans, я пока продолжу использовать эту платформу. Однако я разочарована в OnlyFans только потому, что есть так много девушек, для которых это единственный доход. На данный момент я остаюсь на выжидательной позиции, но есть шанс, что я поменяю платформу, потому что есть много лучших сайтов, и я хочу поддержать всех, на кого повлияла эта новость”, — написала блогерша.
Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 октября 2021, пользователям запрещается выкладывать фото и видео фактического или сымитированного полового акта, фактическую или сымитированную мастурбацию, любые изображения гениталий человека, если они поданы как оскорбление или экстремизм, а также реальные телесные жидкости, выделяемые во время секса или их смоделированные версии.