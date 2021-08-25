Освобожденный из тюрьмы участник Rannamaja: “Для таких, как я, будущее будет очень трудным”

25 января Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело против группировки из 15 молодых людей, которые обвиняются в незаконном обороте наркотических веществ на сумму свыше 2,1 млн евро.

Вышедший из тюрьмы Оскар выглядел усталым, но счастливым, ожидая момента, когда он сможет выспаться в своей мягкой постели и снова насладиться хорошей едой. Молодой человек признался, что жизнь в тюрьме была отнюдь не простой. Был большой недостаток физической активности, что сразу почувствовалось. “Я ходил из одного конца здания в другой, мое сердце колотилось, я уже устал”, — сказал он репортеру портала Kroonika.

Однако в следственной тюрьме режим немного отличается от режима в настоящей тюрьме, и поэтому Оскар объяснил, что, хотя многие просыпались уже в шесть часов, он мог иногда поспать даже до десяти часов.

"Для таких людей, как я , будущее будет очень трудным и непростым. Посмотрим, что будет, у меня много мечтаний и планов, которые теперь нужно осуществить”, — сказал он.

Среди обвиняемых значится Оскар Сювари, который известен широкой общественности по участию в скандальном реалити-шоу Rannamaja, а также Матиас-Майт Метсамаа, сын убитого бизнесмена Майта Метсамаа.

После выхода из тюрьмы, телезвезда теперь должен вести послушный образ жизни и не употреблять наркотики. Он находится под наблюдением сотрудника по уголовному надзору и также находится на испытательном сроке на пять лет.